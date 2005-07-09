پليس انگليس در حال جمع آوري اطلاعات درباره يك روحاني مغربي است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه " اينديپندنت"، اگرچه با توجه به تحقيقات انجام شده از پنجشنبه تاكنون هنوز مظنونان مشخصي در ارتباط با انفجارهاي لندن معرفي نشده اند اما پليس لندن در حال جمع آوري اطلاعاتي در مورد يك روحاني مغربي به نام "محمد الغربوزي" است.

غربوزي (Mohammed al Garbuzi) رهبر يك گروه مبارز مغربي با نام "گروه اسلامي مبارزان مغربي" (GICM) است كه براي مدت 16 سال است كه در انگليس زندگي مي كند، اما از يكسال پيش از خانه اش در شمال لندن ناپديد شده است.

به گفته پليس تصور مي شود كه وي احتمالاً به فرانسه سفر كرده باشد.

گروه وابسته به گاربوزي متهم به كشتن 45 نفر در شهر كازابلانكاي مغرب در مه سال 2003 است.

به نوشته اينديپندنت، غربوزي مرتبط با "ابو قتادا" (Abu Qatada) روحاني فلسطيني الاصلي است كه به عنوان رهبر معنوي شبكه القاعده در اروپا شناخته شده است.

پليس انگليس از ارائه هرگونه اطلاعات در مورد غربوزي خودداري مي كند اما روزنامه هاي "اينديپندنت" و "ديلي ميل" در شماره هاي امروز خود اعلام كردند كه پليس انگليس از نيروهاي پليس ديگر كشورهاي اروپايي درخواست كرده اند تا هرگونه اطلاعاتي را كه در مورد غربوزي 45 ساله كسب كردند براي آنها مخابره كنند.

به نوشته رسانه هاي انگليس، انفجارهاي تقريباً همزمان پنجشنبه در مركز لندن در پرازدحام ترين ساعت تردد شهروندان در مترو و چند دستگاه اتوبوس دو طبقه كه بيش از 50 كشته و 1000 زخمي برجاي گذاشت، بدترين حمله در لندن از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون بوده است.