جهان با تمامي گرايش ها و علايق موجود در آن زيباست //همه ما انسانها در "انسانيت" شريك هستيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل پيام رييس جمهور كه توسط "يوناتن بت كليا" نماينده آشوريان و كلداني ها در مجلس شوراي اسلامي در لندن قرائت شد، به شرح ذيل است:

بسم الله الرحمن الرحيم

برگزاري بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني آشوريان در لندن فرصت مناسبي است تا بار ديگر علاقه خويش را به تمامي آشوريان جهان و به ويژه هموطنان آشوري عزيزم ابراز دارم.

آنچه كه در جهان پرشتاب كنوني فارغ از دلبستگي به اديان و مذاهب مختلف همه ما بايد با چشم بصيرت به آن بنگريم و عمل كنيم اين است كه جهان با تمامي گرايش ها و علايق موجود در آن زيباست و تنگ نظري ها و كوته بين ها جز سياهي و تباهي ميوه اي براي بشريت به ارمغان نخواهد آورد.

واضح است كه همه ما انسانها در "انسانيت" شريك هستيم، لذا بايد با تمسك به زندگي مسالمت آميز و احترام متقابل در كنار هم و باهم باشيم و سعي كنيم با زدودن افكار تند ومتعصبانه كه شايسته انسان ها نيست به سمتي حركت كنيم كه خير دنيا و آخرت تمامي انسانها در آن نهفته است.

دين مبين اسلام با سعه صدري كه داشت از آغاز ظهورش در جزيره العرب، تمدن ها و فرهنگ هاي ديگر را با آغوش باز پذيرفت و در انتقال فرهنگ ها و تمدن هاي ديگر نيز نقش بزرگي ايفا كرد.

در اين ميان نقش آشوريان در همزيستي و تفاهم با مسلمانان به گونه اي كه سال ها با هم و بدون مشكل خاصي زيسته اند، مثال زدني است. اگرچه ما دين همه پيامبران الهي را كه در زمان هاي مختلف و به اقتضاي شرايط گوناگون و در قالب هاي مختلف بيان شده است يك دين مي دانيم، اما بين ما مسلمانان و مسيحيان به دليل اشتراك در آيين و اعتقادات، پيوند خاصي وجود دارد . براي ما مسلمانان حضرت مسيح (ع) روح و كلمه خدا و پيامبر بزرگ الهي است، لذا پيوند ميان ما، در حقيقت پيوند به مبداء اعلي، توحيد و نبوت الهي است، امري كه دنياي امروز بيش از هر زمان به آن نيازمند است.

اسلام به صراحت مسيحيان و موحدان را دعوت مي كند كه بر اساس اصل بنيادي و مشترك توحيد، گردهم آيند و با هم زندگي كنند و بر اساس اين اصل مشترك براي رفع اختلافات تلاش نمايند "يا اهل الكتاب تعالو الي كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله". اما اين نه به معني آن است كه انسان ها را از داشتن عقايد، بينش ها و انديشه هاي مختلف محروم كند چرا كه همين اختلاف ها به شرطي كه با احترام به يكديگر و تكيه بر مشتركات همراه شود مي تواند رمز و راز پيشرفت و تكامل باشد و زندگي مسالمت آميز را براي همگان به ارمغان آورد.

منظور از گفت وگوي تمدنها و فرهنگ ها كه به پيشنهاد اينجانب سال 2001 ميلادي سال گفت وگوي تمدن ها ازسوي سازمان ملل متحد اعلام گرديد و از آن زمان تاكنون جهانيان با آغوش باز آن را پذيرفته و در اين خصوص دهها سمينار و كنفرانس در مناطق مختلف جهان برگزار نموده اند نيز همين امر است.

بدون ترديد هر قومي و هر جامعه اي داراي فرهنگ و تمدن و پايبندي هايي است كه اگر عميقا مورد كاوش و جستجو قرار گيرند نكات مشتركي در آنها يافت مي شود كه مي تواند زمينه اي براي تكامل انديشه و بالا بردن قدرت انتخاب انسان ها قرار گيرد، مشروط بر آنكه با آزادي ، رواداري، حرمت گذاري و احترام به حقوق ديگران همراه شود و بدين گونه است كه مي توانيم زندگي را آنچنان كه بايد بسازيم.

در پايان ضمن آرزوي برگزاري كنگره اي موفق براي شما، اميدوارم ثمرات ارزشمندي را براي تمامي انسانها به همراه داشته باشد.

سيد محمد خاتمي

رييس جمهوري اسلامي ايران