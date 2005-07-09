سالي بدون جايزه براي " داستان كوتاه " و " رمان "

اين گزارش حاكي است كه از دو اثر پژوهشي " سنت و نوآوري در شعر معاصر " به قلم قيصر امين پور و " گونه هاي نو آوري در شعر معاصر ايران " به قلم كاووس حسن لي نيز تقدير شده است .
همچنين در بخش شعر ، با داوري پرويز بيگي حبيب آبادي ، علي رضا قزوه ، عباسعلي براتي پور ، مرتضي اميري اسفندقه ، رضا اسماعيلي و حميد سبزواري ، آثار دو شاعر به صورت مشترك ، " زين نقره واژگون " سروده خسرو احتشامي و " چين كلاغ " سروده مرتضي اميري اسفندقه ، رتبه برتر( اول ) را به دست آوردند . ضمنا محمد علي مجاهدي با كتاب " يك بغل شعر " ، هرمز فرهادي بابادي با كتاب " براي صحبت سيبي كه سرخ بود و حسود " و حميد رضاحامدي با كتاب " پرسه در سپهر " مشتركا مورد تقدير داوران شعرقرار گرفتند .
به گزارش مهر ، در بخش داستان كوتاه و رمان ، هيچ اثري شايسته احراز رتبه برتر شناخته نشد و تنها اثر مصطفي مستور به خاطر كتاب " من داناي كل هستم " سپاس گرفت .
|محمد علي شعاعي : " اهل قلم " در جامعه داراي رسالتي سنگين و بزرگ هستند
|خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : معاون فرهنگي وزير ارشاد در مراسم گراميداشت " روز قلم " و اهداي " قلم زرين " گفت : جايگاه و رسالت قلم در جامعه ما در مقايسه با جوامع ديگر متفاوت است ، زيرا اين رسالت از قداستي بر مي آيد كه با طلوع اسلام ، قرآن به آن داد .
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به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، محمد علي شعاعي با بيان اين مطلب افزود : قداست قلم درجامعه اسلامي تاثير گذار بود ، چرا كه علوم برگرفته ازيونان قديم را دريافت كرده و با قدرت و وسعت بيشتر، آن را درسطح جهان توسعه داد ، به همين دليل است كه اهل قلم داراي رسالتي بزرگ هستند و با توجه به طليعه انقلاب اسلامي ادعايي را درسطح جهان مطرح كرديم كه در حال حاضر جهانيان در انتظار اجراي آن هستند و اين امر رسالت ياد شده را براي اهل قلم سنگين تر كرده است ، به ويژه آنكه در مقابل فرهنگ هايي هستيم كه با ارزشهاي متفاوت ، چالش جدي را پيش روي ما قرار داده اند ، بنابراين با اين اوصاف وظيفه مديريت فرهنگي نيز در خدمت به اهل قلم سنگين و مهم است.
شعاعي ادامه داد : در دوسالي كه فرصت خدمتگزاري به اهل قلم را داشتم ، شهادت مي دهم ظرفيت ها و استعدادهاي فراواني در اين حوزه به وجود آمده است.
وي گفت : اگر مقايسه اي صورت گيرد ، درمي يابيم كه درحال حاضر40 هزارعنوان كتاب منتشر شده در برابر600 عنوان كتاب چاپ شده در سال55 ، نشانگر انفجاري است كه در قابليت هاي انساني جامعه فرهنگي ايران پديد آمده است.
شعاعي ياد آورشد : اگرچه توسعه كمي مورد انتقاد برخي ازصاحبنظران قرارگرفته است ، ولي به نظرمن اين تعداد عناوين زمينه را براي بروزاستعدادهاي جوانان و مشاركت تجربه دراين عرصه بزرگ فراهم آورده است .
وي افزود : شخصا شاهد رشد ظرفيت هاي تاليف درحوزه هاي تخصصي هستم و وظيفه سنگين مديريت فرهنگي است كه ازاين پس با هدايت وحمايت اهل قلم توسعه كمي وكيفي را با هم پيش ببرند .
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