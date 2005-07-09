سالي بدون جايزه براي " داستان كوتاه " و " رمان "

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : معاون فرهنگي وزير ارشاد در مراسم گراميداشت " روز قلم " و اهداي " قلم زرين " گفت : جايگاه و رسالت قلم در جامعه ما در مقايسه با جوامع ديگر متفاوت است ، زيرا اين رسالت از قداستي بر مي آيد كه با طلوع اسلام ، قرآن به آن داد .







به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، محمد علي شعاعي با بيان اين مطلب افزود : قداست قلم درجامعه اسلامي تاثير گذار بود ، چرا كه علوم برگرفته ازيونان قديم را دريافت كرده و با قدرت و وسعت بيشتر، آن را درسطح جهان توسعه داد ، به همين دليل است كه اهل قلم داراي رسالتي بزرگ هستند و با توجه به طليعه انقلاب اسلامي ادعايي را درسطح جهان مطرح كرديم كه در حال حاضر جهانيان در انتظار اجراي آن هستند و اين امر رسالت ياد شده را براي اهل قلم سنگين تر كرده است ، به ويژه آنكه در مقابل فرهنگ هايي هستيم كه با ارزشهاي متفاوت ، چالش جدي را پيش روي ما قرار داده اند ، بنابراين با اين اوصاف وظيفه مديريت فرهنگي نيز در خدمت به اهل قلم سنگين و مهم است. شعاعي ادامه داد : در دوسالي كه فرصت خدمتگزاري به اهل قلم را داشتم ، شهادت مي دهم ظرفيت ها و استعدادهاي فراواني در اين حوزه به وجود آمده است. وي گفت : اگر مقايسه اي صورت گيرد ، درمي يابيم كه درحال حاضر40 هزارعنوان كتاب منتشر شده در برابر600 عنوان كتاب چاپ شده در سال55 ، نشانگر انفجاري است كه در قابليت هاي انساني جامعه فرهنگي ايران پديد آمده است. شعاعي ياد آورشد : اگرچه توسعه كمي مورد انتقاد برخي ازصاحبنظران قرارگرفته است ، ولي به نظرمن اين تعداد عناوين زمينه را براي بروزاستعدادهاي جوانان و مشاركت تجربه دراين عرصه بزرگ فراهم آورده است . وي افزود : شخصا شاهد رشد ظرفيت هاي تاليف درحوزه هاي تخصصي هستم و وظيفه سنگين مديريت فرهنگي است كه ازاين پس با هدايت وحمايت اهل قلم توسعه كمي وكيفي را با هم پيش ببرند .



علي اكبر ولايتي : آثار آل احمد ، شريعتي و مطهري در رهايي كشور از استعمار نقش اساسي داشته است

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : دكتر علي اكبر ولايتي در مراسم اهداي " قلم زرين " به نويسنده ، شاعر و پژوهشگر برتر سال ، گفت : آثار قلمي نويسندگاني از جمله جلال آل احمد ، دكتر شريعتي و استاد مطهري در آزادي و رهايي كشور از استعمار و آزادي نقش اساسي داشته است و ما امروز هم بعد از انقلاب اسلامي، براي ماندگاري اين روش و بهينه ‌سازي آن‌چه كه از فكر و آثار فرهنگي در دست داريم ، بايد گام‌ها به جلو برداريم و به گذشته‌ي خود با نگاه انتقادي بنگريم .





به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، عضو هيات مؤسس انجمن قلم ايران طي سخناني با اشاره به انحصاري بودن علم ‌اندوزي در ايران پيش از اسلام ، اظهار داشت: در تاريخ معاصر مسلمانان، نقش نوشتار و اهل قلم‌ها در بيداري اسلامي بسيار مؤثر بوده است. دكتر علي اكبر ولايتي تصريح كرد : ما حتما به قلمهاي متعهد و قلمهايي كه در خدمت اسلام و ايران باشند، احتياج داريم. با قلم مي ‌شود ريشه ‌هاي فكري يك انقلاب را خشكاند و برعكس، آن را تقويت كرد. وي افزود : صاحب بوستان و گلستان سعدي كه بيش از 700 سال است افتخار ما ايراني‌هاست، نمي‌توانست بدون حمايت اهل سياست و حكومت، چنين چيزي شود. اگر بزرگان و اهل قلم و ادب و شعر مورد حمايت حكومت‌ها باشند، ما شاهد ترويج فرهنگ هستيم. از حافظ بي‌اعتناتر به امور دنيوي سراغ نداريم ، اما او در مدح شاه شجاع سخن گفته و بالاخره آنها هم او را حمايت كرده‌ اند و او هم از آنها تعريف كرده است. ولايتي متذكر شد: بدون حمايت حكومت‌ها، امكان بقاي اهل قلم و نويسندگان، نه تنها درايران، بلكه در تمام دنيا نيست.



به گزارش مهر ، در اين مراسم، محمدرضا سرشار- مدير انجمن قلم ايران ـ به ارايه‌ي گزارشي از تاسيس اين انجمن در سال 1378 پرداخت و گفت: در حال حاضر انجمن قلم 200 نفر عضو دارد و باني انتخاب روزي براي تجليل از اهالي قلم هم انجمن قلم است كه پيشنهاد داد روز 14 تيرماه، يعني امروز كه همزمان با روز نزول سوره قلم بر پيامبر اكرم (ص) است ، باشد .





* در حاشيه ...



- تني چند از شاعران و اهل قلم از اين كه اثر يكي از داوران حوزه شعر ، صاحب رتبه شده بود ، انتقاد داشتند ، هرچند بيانيه انجمن قلم ايران حاكي از اين بود كه اين شاعر تنها در مرحله اوليه داوري در كار داوري و بررسي آثار دخالت داشته است .



- علي رغم اعلام قبلي ، دكتر علي لاريجاني در برنامه حاضر نشد .



- به خاطر ساعت نامناسب اجراي برنامه ، در آغازين لحظات تعداد اندكي در مراسم حاضر شده بودند كه البته در ادامه اين رفته رفته به تعداد مدعوين و حاضران افزوده شد .



- محمد رضا سرشار ( رضا رهگذر ) مدير انجمن قلم ايران ، بر جديت و فني بودن داوران تاكيد داشت .



- امسال درسومين مراسم اهداي قلم زرين ، تردد براي حاضران ، از جمله خبرنگاران و تصويربرداران آسانتر شده بود .