عدم صیانت از اصل هفتم قانون اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها شامگاه پنج شنبه در همایش بزرگ شوراهای اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: در اصل هفتم قانون اساسی مراجع تصمیم گیری نظام مجلس وشوراهای اسلامی بیان شده و هیچ دستگاه و مرجعی حق تصمیم گیری ندارد که از این اصل صیانت نشده است.

وی افزود: هیچ کس و رکنی طبق این قانون حق تصمیم گیری ندارد مگر اینکه مجلس اجازه تصمیم گیری در محدوده کاری برای او مشخص نموده باشد که اجرای این اصل برای پیشرفت کشور ضروری است.

رئیس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه قوه مجریه و شهرداری ها مجریان قوانین هستند، تصریح کرد: دولت به چه مجوزی تصمیم گیری می کند و تصمیمات خود را اجرایی می سازد.

به اختیارات شوراهای اسلامی بی مهری می شود

وی با اشاره به اختیارات و ظرفیت های شوراهای اسلامی گفت: شوراهای اسلامی ظرفیت ها و توانمندی هایی دارند که اگر نسبت به اختیارات آن ها بی مهری نشود کارهای زیادی توسط این تشکل های مردمی انجام می گیرد.

وی ادامه داد: در قانون پیش بینی های لازم برای فعالیت های شوراهای اسلامی صورت گرفته و امام خمینی (ره) تاکیدات ویژه ای نسبت به این مجموعه مردمی داشته اند ما این موضوع مورد بی مهری قرار گرفته و هر چند وقت یک بار گوشه ای از وظایف شوراها کم می شود.

حاج رسولیها بررسی بودجه دولت در شورای عالی استانها را از حق و حقوق شوراهای اسلامی دانست و اذعان داشت: این موضوع از مسائلی است که مورد بی مهری قرار گرفته و این مهم محقق نمی شود و دولت بودجه مصوب خود را مستقیما به مجلس ارائه می دهد.

مجلس منشور تصمیم گیری و بودجه بندی را برای دولت مشخص کند

عضو شورای عالی استانها در ادامه سخنان خود به اهمیت موضوع تصمیم گیری و بررسی بودجه توسط مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مجموعه شوراهای اسلامی منشوری برای تصمیم و بودجه بندی شهرداری ها مصوب شده که شهرداران در چهارچوب این منشور بودجه را تنظیم و به شورا ارئه می کنند که این موضوع باعث می شود بودجه در شورا به سرعت بررسی شود.

وی افزود: مجلس منشور تصمیم گیری و بودجه بندی را برای دولت مشخص کند که دولت نیز در این چهارچوب بودجه را تدوین کند که وقت مردم و مجلس کمتر برای تصویب بودجه صرف شود.