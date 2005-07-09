شمارگان كتاب ، سه هزار نسخه ؛ حق التاليف نويسنده ده تا دوازده درصد !

اين رمان نويس و منتقد ادبيات داستاني درگفت وگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : قشرانديشمند واهل فكرقلم به دست ؛ بايد ازنظرمالي هم بدون دغدغه يا حداقل كم دغدغه باشند و درآن صورت است كه مي توانند انرژي خود را صرف كار فكري و فرهنگي كنند و مسائل و حواشي متعدد ، آنها را ازاصل كار دور نسازد ، اين حاشيه ها در واقع معضل بزرگي است كه بايد به آن رسيدگي شود.







تجار : " دولت آينده " درباره صندوق حمايت ازنويسندگان وهنرمندان هم بايد جديت بيشتري داشته باشد .

راضيه تجارتصريح كرد: مساله ديگري كه وجود دارد درزمينه چاپ وتوزيع كتاب است ، يعني يك كارخلاقه كه نيازبه خلوت وزحمت دارد وبه قولي محصول عرقريزي روح است ، بعد ازارايه بايد تسهيلاتي را دراختيارداشته باشد تا سريعتر چاپ شود و با توزيعي مناسب درسراسركشورعرضه شود تا اين قشرازوقت و انرژي كه گذاشته اند بهره لازم را ببرند ، زيرا هنوزشمارگان كتاب ما سه هزار نسخه است و حق التاليف نويسنده هم ده تا دوازده درصد مي باشد يعني هنوزناشربا نويسنده چانه مي زند وارزش كاريك نويسنده را آن طور كه شايسته است ، نمي شناسد و قدرشناسي نمي كند .

وي خاطرنشان ساخت : ازسالها قبل درهمه شاخه هاي هنري به هنرمندان عنايت شده بود تا ازمدرك معادل بهره مند شوند ، يعني قرار شده بود كه درجه هنري به هنرمندان، حتي به گچبر، نقاش ، گرافيست و ... داده شود ، فقط نويسندگان وشعرا مظلوم واقع شده بودند كه ازچهارسال پيش درشوراي هنروانجمن قلم ايران پيگيريهاي متعددي دراين زمينه شد وخوشبختانه به نتيجه اي رسيد و تصويب شد نويسندگان وشعرا هم جزء اين طيف قرار گيرند كه اين دستاورد مي تواند تا اندازه اي ازنظرمعيشت و حتي از بعد معنوي براي اهل قلم سودمند واقع شود ؟

















تجاراضافه كرد : دولت آينده درباره صندوق حمايت ازنويسندگان وهنرمندان هم بايد جديت بيشتري داشته باشد ، زيرا هرچيزي كه بعد معيشتي نويسندگان را تقويت مي كند واقعا لازم است ، اگر هر كاري در دولت فعلي انجام نشد، و يا نيمه تمام ماند و يا كاستي داشته مسلما بايد در دولت آينده پيگيري شود و جاي اميد نيز است و فكر مي كنم اين عنايت بيشتر خواهد شد و اين خواسته هنرمندان( نويسندگان و شعرا) است، منتهي مي دانيم كه نويسندگان خواسته هاي بسياري دارند كه هنوز برآورده نشده است و نويسندگان از طرف تشكلي حمايت مالي و معنوي نمي شوند و هنوز اينان گرفتار معيشت و مشكلات خود هستند و اميدواريم كه از اين غربت در آيند و آينده شان و افق را روشن تر بينند.







اين منتقد ادبيات داستاني در پايان به مهر گفت: دولت آينده بايد كار را به كاردان بسپارد و برنامه ريزي هاي درستي دروزارت ارشاد ، حوزه هنري وفرهنگسراها صورت بگيرد ، بايد مديريت را افراد شايسته و كساني كه دغدغه حل مشكلات كلان را دارند برعهده گيرند ، اينان بايد تا شعاع چند متري را ببينند ويقينا مي توانند با برنامه ريزي هايشان به گونه اي عمل كنند كه درخدمت اهالي فرهنگ وهنروقلم باشند .