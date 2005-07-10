سال 89؛ پرونده احداث آزاد راه تهران-شمال بسته مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، با اتمام كار دولت سازندگي در اوايل مردادماه سال 1376 ،دولت آقاي خاتمي روي كار آمد و احداث آزادراه تهران-شمال جزء طرح هاي اولويت دار اين دولت معرفي شد.

عليرغم اين كه رييس جمهوري در سال 1381 طرح احداث آزاد راه تهران-شمال را جزء طرح هاي اولويت دار در تخصيص اعتبارات انتخاب كرد، اما در اين دوران به دليل اختلافات وزير سابق راه و ترابري با پيمانكاران اين طرح، اعتبار كامل طرح فوق تخصيص نيافت .

درصورتي كه دولت به موقع اعتبارات اين طرح را تامين مي كرد، قطعا آزاد راه تهران-شمال تا پايان دولت فعلي به پايان مي رسيد، اما اين طرح هم اكنون تنها حدود 5 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

كلنگ احداث آزادراه تهران-شمال اواخر دولت سازندگي بر زمين خورده و به دليل عدم تخصيص اعتبار با پيشرفت فيزيكي حدود 5 درصد تاكنون معلق مانده بود.



همچنين به دنبال استيضاح احمد خرم از سوي مجلس و عدم راي اعتماد به صادق بناب، روند احداث آزادراه تهران-شمال نيز متوقف شد و در اين شرايط بود كه اعلام شد، عمر شش مقام مسئول ارشد در وزارت راه و ترابري به اتمام اين طرح كفاف نداد.

به گزارش مهر، تركان، حجتي، مرحوم دادمان، اقشار، خرم، بناب بالاترين مقام مسئول دولتي در وزارت راه و ترابري در اين دوران هشت ساله بودند كه هركدام به نوبه خود، تسريع در احداث آزادراه تهران-شمال را از مهمترين اولويت هاي كاري خود قرار داده اند كه متاسفانه علي رغم اين پيگيري ها وضعيت احداث اين طرح با بن بست روبرو شد.

محمد رحمتي، پس از راي اعتماد از سوي مجلس اعلام كرد كه مهمترين اولويت كاري خود در دوران تصدي، خروج از بن بست آزادراه تهران-شمال خواهد بود.

اما رحمتي پس از تصدي وزارت راه و ترابري با يك مشكل ديگر نيز روبرو بود و آن اين كه درحالي 800 ميليون دلار براي احداث اين آزادراه بودجه نياز داشت كه دولت در بودجه سال جاري تنها 5/7 ميليارد تومان اعتباري براي احداث اين آزادراه در نظر گرفت.

بدين ترتيب بود كه رحمتي براي تسريع در احداث آزاد راه تهران-شمال، شركت آزادراه تهران-شمال كه زير نظربنياد مستضعفان است، تحت فشار قرار داد و حتي گفته مي شود به مسئولان بنياد در اين باره اولتيماتومي مبني بر كنار گذاشتن شركت تحت پوش بنياد داد.

گفته مي شود وزير راه و ترابري به منظور تسريع در احداث آزادراه تهران-شمال به شركت تحت نظر بنياد مستضعفان قبل از امضاي قرارداد فاينانس اولتيماتوم داده بود.



به دنبال اين اقدام وزير راه و ترابري، فروزنده رييس بنياد مستضعفان با پذيرش شروط رحمتي، دستور پيش پرداخت 20 درصد از فاينانس آزاد راه تهران-شمال را صادر كرد. يعني بنياد پذيرفت كه حدود 44 ميليون دلار از 220 ميليون دلار فاينانس اين آزادراه را متقبل شود.

برهمين اساس، هياتي متشكل از نمايندگان بانك مركزي، بانك تجارت و شركت آزادراه تهران- شمال به چين براي امضاي قرارداد فايناس اين آزاد راه اعزام شدند. اين هيات پس از يك هفته اقامت در چين بالاخره توانستند قرارداد فوق را به امضاي طرفين برساند و به ايران بازگردند.

در همين حال وزير راه و ترابري از تسريع در احداث آزادراه تهران-شمال با امضاي قرارداد فايناس چيني ها خبر داد.

محمد رحمتي به خبرنگار"مهر" گفت: با امضاي قرارداد آزاد راه تهران-شمال، احداث اين آزادراه شتاب بيشتري خواهد گرفت.

وي خاطرنشان كرد: با تخصيص اعتبار فوق، طرح احداث آزاد راه تهران-شمال از بن بست فعلي و كندي پيشرفت خارج شده و فاز اول اين طرح ظرف 5/3 سال احداث خواهد شد.

خبرنگار"مهر" براي كسب اطلاعات بيشتربا مديركل ساختمان آزادراه هاي كشور تماس گرفت تا آخرين وضعيت آزادراه تهران-شمال را پس از امضاي قرارداد فايناس تهران-شمال جويا شود.

اسكندر سعيدي كيا به خبرنگار"مهر" گفت: با امضاي قرارداد فاينانس آزادراه تهران-شمال، پيش بيني مي شود كه كار احداث اين آزاد راه در سال 1389 به اتمام برسد.

وي تصريح كرد: چيني ها كه فعاليت غير رسمي خود را از هفته هاي گذشته شروع كرده اند، طي 7 تا 10 روز آينده فعاليت رسمي خود را براي احداث آزادراه تهران-شمال آغاز خواهند كرد.

مديركل آزادراه يادآور شد: چيني ها براي احداث 7 قطعه از آزادراه تهران-شمال ( منطقه اول از تهران تا دوآب شهرستانك) كه حدود 32 كيلو متر است، قرارداد فايناس به امضا رسانده اند و پنج قطعه طرف شمال اين آزادراه نيز ( منطقه چهارم از سرراهي دشت نظير تا چالوس) كه 20 كيلومتر مي باشد توسط شركت هاي داخلي در حال احداث است.



وزير راه: بالاخره آزادراه تهران-شمال در هفته هاي پاياني دولت خاتمي از بن بست خارج شد و با امضاي قرارداد فاينانس روند احداث اين آزادراه شتاب مي گيرد.

سعيدي كيا از برگزاري مناقصه واگذاري احداث منطقه هاي دوم و سوم آزادراه تهران-شمال طي سال جاري و سال آينده خبر داد و گفت: منطقه سوم آزاد راه تهران-شمال به طول 25 كيلومتر كه از دوآب شهرستانك تا پل زنگوله است، تا پايان سال به بخش خصوصي داخلي و خارجي به روش فاينانس واگذار خواهد شد.

مديركل ساختمان آزادراه هاي كشور بيان كرد: منطقه سوم آزادراه تهران -شمال به طول 44 كيلومتر كه از پل زنگوله تا سه راهي دشت نظير است در سال 1385 از طريق مناقصه به بخش پيمانكاران داخلي و خارجي واگذار مي شود.

مديركل ساختمان آزادراه هاي كشور، در عين حال نياز فعلي كشور به آزادراه را حدود 4 هزار كيلومتر اعلام كرد و گفت: براساس چشم انداز 20 ساله نظام ، ايران در پايان 1404شمشي نياز به 20 هزار كيلومتر آزادراه و بزرگراه در كشور خواهد داشت.

گزارش "مهر" مي افزايد: با شروع به كار رسمي چيني ها در آزادراه تهران-شمال، پيش بيني مي شود كه منطقه اول اين آزادراه ظرف 5/3 آينده به بهره برداري برسد. تنها با راه اندازي قطعه اول فاز اول اين طرح يعني از كن تا شهرستانك، 60 كيلومتر از مسير فعلي تهران -چالوس كاهش خواهد يافت.

منطقه چهارم آزاد راه تهران-شمال نيز در صورت تامين اعتبار، تا پايان سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

براساس مطالعات طرح آزادراه تهران-شمال، عوارض درنظر گرفته شده براي اين آزادراه نيز در مجموع پنج هزارتومان خواهد بود.

خبرگزاري"مهر" درپايان اين گزارش ابراز اميدواري مي كند كه آزاد راه تهران- شمال در سال 1389 به اتمام برسد و به جاي وعده محمد خاتمي براي سفر به شمال از طريق اين آزادراه در پايان دولت خود(اواسط 1384)، محمود احمدي نژاد به اين وعده جامه عمل بپوشاند.