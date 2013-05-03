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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

دو زمین‌لرزه کاکی را لرزاند

دو زمین‌لرزه کاکی را لرزاند

بوشهر - خبرگزاری مهر: دو زمین‌لرزه به بزرگی 3.3 و 2.9 در جه در مقیاس ریشتر کاکی شهرستان دشتی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانك داده برخط مركز لرزه‌نگاري كشوری موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران،زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.3 درجه در مقیاس ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین ساعت 10 و 22 دقیقه صبح جمعه شهر کاکی را لرزاند.

موقعیت جغرافیایی این زمین‌لرزه در 51.43 طول جغرافیایی و 28.45 عرض جغرافیایی اعلام شده است.

همچنین زمین لرزه‌ای به بزرگی 2.9 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین ساعت چهار و 28 دقیقه صبح جمعه شهر کاکی را لرزاند.

موقعیت جغرافیایی این زمین‌لرزه در 51.39 طول جغرافیایی و 28.45 عرض جغرافیایی اعلام شده است.

گزارشی از خسارات این زمین‌لرزه‌ها مخابره نشده است.

کد مطلب 2046042

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