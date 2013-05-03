40 معلم نمونه منطقه ای نهاوند تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه نهاوند که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: تربیت دانش آموزان با سواد، متعهد و کاردان هدف نهایی آموزش و پرورش است.
تکلو گفت: آموزش و پرورش در نظام بنیادی تبدیل به یک امر حاکمیتی شده که باید تمام امکانات و فضای های لازم را برای تربیت دانش آموزان خلاق و هم طراز با جمهوری اسلامی در اختیار داشته باشد.
وی افزود: تغییر کتب درسی دانش آموزان مقاطع مختلف، تغییر نظام آموزشی دبیران و بهره گیری از سیستم هوشمند در مدارس و محیط های آموزشی از دیگر اقداماتی است که برای تحول در نظام آموزشی انجام شده است.
رئیس آموزش و پرورش نهاوند عنوان کرد: کسب 14 رتبه زیر دو هزار توسط دانشجویان نهاوند در کنکور سراسری، راه یابی 12 دانش آموز به المپیادهای مختلف کشوری و کسب عنوان قهرمانی مسابقات روباتیک قطب سه کشور توسط دانش آموزان نهاوند از مهمترین فعالیت های آموزشی شهرستان نهاوند در سال گذشته است.
علیرضا تکلو توجه به آموزش و پرورش را برای حل مشکلات جوانان و مسائل اخلاقی و بیکاری الزامی دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته علمی ترین و مهمترین برنامه ریزی ها برای آموزش و پرورش انجام می شود.
تکلو گفت: معلمان در حوزه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي اثرگذاري زيادي دارند و در رشد، توسعه و زيربناي كشور عنصري مهم محسوب مي شوند.
وی گفت: حضور پر صلابت و شكوهمند ايران اسلامي و جلوه هاي حماسي فرزندانش با تكيه زدن بر قله هاي بلند دانش نوين و دست يابي به علوم روز دنيا مرهون تلاش بي دريغ معلم است.
نهاوند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش نهاوند گفت: در هفته معلم، 40 معلم نمونه منطقه ای شهرستان نهاوند تجلیل می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه نهاوند که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: تربیت دانش آموزان با سواد، متعهد و کاردان هدف نهایی آموزش و پرورش است.
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