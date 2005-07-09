احمدرضا معتمدي، كارگردان "قاعده بازي": چراغ خاموش حركت مي كنيم

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر" ، اين اولين بار است كه اين كارگردان سينما، جداي از فضاهاي فلسفي اي كه فيلمهاي قبلي اش داشته، در صدد است، كاري متفاوت و در فضاي طنز و كمدي كارگرداني كند.

احمد رضا معتمدي در گفت وگو با خبرنگار مهر مي گويد كه قصد ندارد تا پايان فيلمبرداري قاعده بازي ، خبر يا گزارشي از كار اخيرش براي رسانه ها داشته باشد. او مي گويد: ترجيح مي دهم كه تا آخر كار، به شكل چراغ خاموش حركت كنم.



احمد رضا معتمدي

گفتني است، درآخرين ساخته احمد رضا معتمدي، بازيگراني چون اكبرعبدي، سعيد پورصميمي، عليرضا خمسه، گوهرخيرانديش، مهران رجبي و عده اي ديگر از بازيگران با تجربه و قديمي سينما ، تلويزيون و تئاتر ايفاي نقش مي كنند.

"قاعده بازي" مژده فيلمي طنز و خنده دار را مي دهد كه در سبك و سياق كارهاي قبلي كارگردانش نيست و اكنون در مجتمع تفريحي پارك ارم فيلمبرداري آن ادامه دارد.