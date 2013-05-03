آزمون كتبی حفظ قرآن در قدس برگزار شد

حجت الاسلام سید یاسین شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیرو آزمون شفاهی حفظ قرآن کریم که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد آزمون کتبی نیز برای تکمیل این دوره خواهد بود.

وی به نتایج آزمون کتبی سال گذشته اشاره کرد و افزود: بیش از 90 درصد شرکت کنندگان در آزمون شفاهی حفظ قرآن کریم سال گذشته نمره قبولی کسب کردند و افرادی که به دلایلی نتوانستند شرکت کنند امروز در آزمون شفاهی شرکت کردند.

این مسئول عنوان کرد: اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ قرآن کریم، یکی از دغدغه های اساسی سازمان اوقاف و امور خیریه بوده و این نهاد تمامی همت خود را برای این امر به کار بسته است.

شریفی به حضور گروه سنی مختلف در این آزمون اشاره و اضافه کرد: کودکان، نوجوانان و جوانان در سنین متفاوت در این طرح شرکت دارند که برای برندگان در پایان دوره گواهینامه و هدایای نفیسی در نظر گرفته شده است.

نتایج آزمون در سازمان مرکزی اوقاف و امور خیریه برسی و نتایج نیز به صورت الکترونیکی در اختیار شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.