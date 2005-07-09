بن لادن به احتمال بسيار در پاكستان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويترز، روز گذشته ، حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان در باره محل اختفاي بن لادن ابراز بي اطلاعي كرد اما اظهار داشت كه وي در افغانستان نيست .



عبدالرحيم وردك وزير دفاع افغانستان به خبرنگاران گفت : وي تصور مي كند بن لادن ، ايمن الظواهري و ملا عمر پيوسته در حال فرار هستند .



وي با اشاره به كشور پاكستان اظهارداشت : آنها براي مدتي طولاني در يك محل بسر نمي برند . به احتمال بسيار آنها در طرف ديگر هستند .



وردك در باره حملات القاعده گفت : حملات شبه نظاميان بيش از حد انتظار افزايش يافته است و به نظر مي رسد نيروهاي القاعده در حال تجديد قوا و تغيير تاكتيك هستند تا دوباره در افغانستان متمركز شوند .



وزير دفاع افغانستان تصريح كرد : نيروهاي القاعده ، طالبان و طرفداران گلبدين حكمتيار به يگديگر پيوستند تا دست به حملات جديدي بزنند . القاعده دوباره نيروهاي خود را جمع كرده است . نشانه هايي وجود دارد كه اين خبر را تاييد مي كند .



وزير دفاع افغانستان اين اظهارات را در واكنش به اظهارات وزير كشور پاكستان ابراز كرد .



وزير كشور پاكستان چندي پيش اظهار داشت كه بن لادن و متحدانش در جنوب افغانستان مخفي شده اند .







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