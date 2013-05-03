دو کتاب مرجع درباره 15 خرداد با حضور وزیر ارشاد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم رونمایی از کتاب‌های مجموع مقالات پانزده خرداد و نامه نیمه خرداد به قلم مجتبی سلطانی احمدی و رحیم نیک بخت بعد از ظهر امروز 13 اردیبهشت با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد و نویسندگان دو کتاب، در غرفه سرای اهل قلم واقع در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.

وزیر ارشاد در این برنامه گفت: کتاب مبدا نهضت شامل 52 مقاله از 52 پژوهشگر کشورمان است که جمع آوری شده اند و‌ می‌تواند مرجع خوبی برای تحقیق درباره قیام پانزده خرداد باشد. 50 سال است که از قیام پانزده خرداد‌ می‌گذرد. یعنی نیم قرن و یکی از سفارشات امام خمینی این بود که 15 خرداد را به فراموشی نسپاریم چون مبدا شروع مبارزات انقلاب است.

وی افزود: قبل از 15 خرداد همیشه همه گروه‌ها از جمله چپ‌ها و ملی‌گراها و کسانی که با تمام وجود به این موضوع باور نداشتند که اسلام‌ می‌تواند منشا حرکت و حکومت باشد، در مبارزات حضور داشتند. اما در 15 خرداد دیگران همراهی نکردند، خودشان هم ادعایی ندارند و این حرکت مردمی را یک حرکت کور توصیف کردند. این گروه‌ها عمق مسئله را درک نمی‌کردند؛ چون‌ می‌پنداشتند مردم تحت تاثیر هیجانات مذهبی شان 15 خرداد را رقم زدند. در حالی که امام خمینی تاکید داشت این قیام مبدا حرکت است و همانطور که همه دیدند نتیجه اش را در روز22 بهمن 57 دیدیم.

وزیر ارشاد در ادامه گفت: امام همواره تاکید‌ می‌کرد که مقصد 15 خرداد را بشناسید. این حرکت از سال 42 به بعد همواره استمرار داشته است. در دوران تبعید امام درترکیه و نجف همین حرکتی که آغاز شده بود، توسط ایشان هدایت‌ می‌شد. شاید در سال 42 مردم انسجامی نداشتند ولی تداوم حرکت و ارتباطات گسترده علمای بلاد مختلف در نهایت منجر به شکل گیری انقلابی شد که شاهد آن بودیم.

حسینی گفت: شاید نبود شخصیتی همچون آیت الله کاشانی و درگذشت مرجع تاثیرگذاری همچون آیت الله بروجردی، از دلایلی بوده باشد که رژیم شاه فکر‌ می‌کرد هیچ فرد و حرکتی نمی‌تواند مانع پیشرفت اهدافش بشود، اما رژیم نمی‌دانست که خداوند ذخیره‌ای به نام امام خمینی دارد. علامه امینی خالق مجموعه ماندگار الغدیر هم امام خمینی را به عنوان یک ذخیره اعلام کرده است.

وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش درباره کتاب نامه «نیمه خرداد» گفت: این کتاب تالیف دو محقق است که کتاب مبدا نهضت را گردآوری کردند و خطابشان در این کتاب به عموم مردم ایران است. این کتاب ماهیت و ابعاد قیام 15 خرداد و همچنین خاطرات زیبایی از آن واقعه را در بر‌ می‌گیرد. جلال آل احمد در نوشته‌هایش از روشن فکرهایی که دغدغه مردم را نداشتند، خود را تافته جدا بافته‌ می‌دانستند و در 15 خرداد خود از صحنه وقایع دور نگه داشتند، انتقاد‌ می‌کند.

حسینی ادامه داد: آل احمد‌ می‌پرسد چر این افراد که تحلیل سیاسی داشتند سکوت کردند و حتی در مواقعی سکوتشان را توجیه هم کردند. در دوران دفاع مقدس هم چنین وضعی موجود بود و در همین ایامی که در آن به سر‌ می‌بریم افرادی هستند به جای همراهی فاصله گرفته و اقدامات دشمن را توجیه‌ می‌کنند مانند داستانی که درباره عمار یاسر وجود داشت.

وزیر ارشاد در پایان سخنانش با اشاره به وقایع تاریخ و شخصیت عمار یاسر گفت: پیامبر گفته بود که عمار به دست بدترین قوم کشته‌ می‌شود و وقتی عمار در جنگ صفین به دست سپاهیان معاویه شهید شد، یادآوری این حدیث باعث شد که معاویه و سپاهیانش بگویند باید ببینیم چه کسی عمار را به جنگ فرستاد و باعث کشته شدنش شده است.