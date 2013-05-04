ارزش و اهميت دوران جواني از منظر دین/ جوانی از بزرگترین نعمات الهی

به گزارش خبرگزاری مهر، از منظر قرآن مجموع فراز و نشيب دوران زندگي بشر در سه مرحله خلاصه مي شود: كودكي، جواني و پيري. ارزش دوران جواني از ديدگاه قرآن بدين گونه مطرح شده كه جواني منزل قوت و نيرومندي زندگي دنياست و از دو طرف محفوف به ضعف و ناتواني است، از طرفي ضعف ايام كودكي و از طرف ديگر ناتواني دوران پيري.

بشر در پيمودن راه زندگي و طي كردن پستي ها و بلندي هاي آن مانند كوهنوردي است كه يك روز دامنه فراز را مي پيمايد تا خود را به مرتفع ترين قله كوه برساند و روز ديگر از دامنه نشيب عبور مي كند تا به آخرين نقطه نزولي برسد.

موقع پيمودن دامنه فراز، هر روزي كه بر وي مي گذرد چشم اندازش و سيع تر مي گردد و نقاط تماشايي را بيشتر مي بيند و وقتي كه به قله كوه قدم مي گذارند به همه جا مسلط مي شود و عالي ترين مناظر را مشاهده مي كند.

برعكس موقع پيمودن راه نشيب، هرروزي كه بر او مي گذرد چشم اندازش محدودتر مي شود و نقاط تماشايي يكي پس از ديگري پنهان مي گردند تا به كلي همه مناظر زيبا از نظرش غايب شوند. ايام جواني رسيدن به مرتفع ترين و عاليترين منازل زندگي است. در ديدگاه جوانان مناظر زيبا و چشم اندازهاي مطبوع و دل پسند بسيار است، روح جوان لبريز از آمال و آرزو و سرشار از عشق و اميد است.

اولياي گرامي اسلام جواني را يكي از نعمت هاي پر ارج الهي و از سرمايه هاي بزرگ سعادت در زندگي بشر شناخته اند و اين موضوع را با عبارات مختلفي خاطرنشان نموده اند.

امام علي(ع) فرموده اند: دو چيز است كه قدر و قيمتشان را نمي شناسند مگر كسي كه آن دو را از دست داده باشد، يكي جواني و ديگري تندرستي و عافيت است.(غررالحكم ودررالكلم،ص 264)

در اين حديث حضرت علي (ع) نعمت جواني را در رديف بزرگترين نعمت هاي الهي، يعني صحت و سلامت آورده است و به اندازه اي آن را مجهول القدر دانسته كه مي فرمايد تنها در موقع فقدان جواني مي توان به ارزش آن پي برد.

از ديدگاه حضرت علي (ع) انسان در جزيره اي به نام فرصت قرار گرفته كه بين دو اقيانوس نيستي(گذشته وآينده) قرار گرفته و بايد قدر زمان را بداند. آنچه از عمر ما گذشته و سپري شده ديگر در دسترس نيست و حتي ثانيه اي از آن بر نمي گردد و آنچه از زمان در پيش است هنوز نسبت به ما عدم است و تضميني هم وجود ندارد كه ما به آن برسيم و آنچه به صورت نقد در اختيار ماست امروز است كه بايد از آن بهره برد.

دوران جواني نيز نسبت به كودكي و پيري به تعبير قرآن دوران قوتي است كه بين دو دوران ضعف محصور است و فرصتي است كه بايد آن را غنيمت شمرده و بهره برداري لازم را نمود.

پيامبر گرامي اسلام(ص)فرموده اند:در روز قيامت بنده قدم بر نمي دارد مگر اينكه پنج چيز از او سوال مي شود،از عمرش كه چگونه سپري كرده و از دوران جواني اش كه چگونه تمام كرده، از ثروتش كه از كجا بدست آورده و در چه راهي مصرف كرده و از عملش كه در چه راهي به كار برده است.

از اين روايت به خوبي استفاده مي شود كه دين مبين اسلام تا چه پايه به جواني و ارزش ان توجه مخصوصي دارد اين سرمايه در پيشگاه الهي به اندازه اي مهم است كه روز حساب از صاحبش سوال مي شود كه چگونه آن را صرف كرده است؟ گرچه دوران جواني خود قسمتي از مجموع عمر آدمي است ولي اين قسمت از عمرآن قدر مهم و ارزنده و ممتاز است كه درباره آن پرسش مخصوصي مي شود.

اهميت استفاده از دوران جواني

علاوه بر پي بردن به ارزش دوران جواني، استفاده و بهره برداري از اين فرصت نيز مورد توجه اولياي اسلام است. امام علي(ع) مي فرمايند: از جوانيت قبل از رسيدن پيري بهره برداري كن همچنين از سلامت و توانمندي ات قبل از ناتواني و ضعف.(غررالحكم،ص 159 )

رسول خدا(ص) فرموده اند: بدرستي كه خداوند متعال فرشتگاني دارند كه هر شب نزول مي كنند و ندا مي دهند اي جوانان بيست ساله كوشش و جديت كنيد و براي نيل به كمالات انساني مجاهده نماييد.(مستدرك الوسايل ،ج،12 ،ص 157 )

بنده بايد از دنيا براي آخرتش و از زندگي براي مرگش و از جواني براي پيري اش بهره گيرد،بدرستي كه دنيا خلق شده است براي شما و شما خلق شده ايد براي آخرت. قرب پيري به جواني و در انتظار بودن خميدگي پيري بعد از نيرومندي جواني عواملي هستند امير مومنان علي (ع) مطرح مي كنند تا اهميت استفاده از دورن جواني را خاطر نشان نمايند.

علاوه بر توجه به استفاده از دوران و نيروي جواني، توصيه پيامبراكرم (ص) به بزرگان و بزرگسالان اين مي باشد كه از جوانان در انجام امور بهره گيري كنند و گوي و ميدان را به دست آنان بسپارند.