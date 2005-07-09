آمريكا خواستار تشكيل سريع كابينه جديد لبنان شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اليزابت ديبل معاون وزير خارجه آمريكا پس از پايان ديدارش با مقامات دولت لبنان درنشست خبري به خبرنگاران گفت : ما تمايل داريم كابينه جديد دولت لبنان هرچع سريعتر تشكيل شود.



او افزود: ما منتظريم تا ببينم دولت آينده چگونه با مساله خلع سلاح حزب الله و پناهندگان فلسطيني ساكن در اردوگاهها لبنان برخورد مي كند.

ديبل همچنين اظهارداشت: آمريكا بي صبرانه منتظر فرصت همكاري با لبنان وحمايت ازدولت جديد است. دولتي كه نمايندگان آن ازطريق اجراي انتخابات پارلماني اخير در پايان 19 ژوئن برگزيده شدند .

فواد السنيوره يكي از نزديكان رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان پس ازاستعفاي نجيب ميقاتي مامور تشكيل كابينه جديد لبنان شد اما چندين مانع بر سرراه تشكيل دولت جديد وجود دارد بخصوص بر سر مشاوران خارجي. ائتلاف جنبش هاي امل وحزب الله اصرار دارند اين پست هاي مشاوره به شيعيان نزديك به خود بدهند.

جنبش هاي امل و حزب الله به عنوان بزرگترين گروههاي شيعه درلبنان حاضر نشدند خلع سلاح حزب الله را بپذيرند. آمريكا و فرانسه دراقدامي هماهنگ درشوراي امنيت تلاش كردند با تصويب قطعنامه 1559حزب الله لبنان وپناهندگان فلسطيني در اردوگاههاي لبنان را خلع سلاح كنند و مقدمات خروج نيروهاي سوريه از لبنان را فراهم سازند.

ديبل درمورد مشاركت حزب الله در دولت سابق گفت : همه نظر و ديدگاه آمريكا را درمورد اين مساله مي دانند اما دشوار است كه آمريكا وحزب الله بتوانند در اين سطح به توافق برسند چرا كه آمريكا اين گروه را درفهرست سازمانهاي تروريستي خود گنجانده است .

ديبل همچنين ابرازعقيده كرد : سوريه قطعنامه 1559 شوراي امنيت را به طوركامل اجرا نكرده و واشنگتن معتقد است كه سوريه با وجود اينكه نيروهاي خود را در پايان آوريل از لبنان خارج ساخت اما عناصر اطلاعات اين كشورهنوز درلبنان بسر مي برند.

درهمين رابطه ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه روز پنجشنبه گفته درحالي كه حزب الله خلع سلاح را نپذيرفته ولي همچنان نسبت به عقب نشيني همه نيروها و عناصر اطلاعات سوريه ازخاك لبنان شك و ترديد هاي بسياري وجود دارد.شيراك افزود اجراي قطعنامه 1559فقط با مشاركت كامل حزب الله لبنان در روند سياسي امكان پذير است . وي همه گروههاي موثر و فعال از جمله حزب الله و طوائف شيعيان در لبنان را به گفتگو براي مشاركت كامل در روند سياسي ، اجتماعي بدون هرگونه تاخيري فراخواند.

رئيس جمهوري فرانسه كه در ضيافت شام گروه هشت (هشت كشور صنعتي دنيا) در اسكاتلند سخن مي گفت همچنين ابراز عقيده كرد كه به نظر من بايد حزب الله لبنان و به طور كلي طوائف شيعه درلبنان درروند سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين كشور شركت كنند.