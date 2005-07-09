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۱۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۷:۱۰

نخستين دوره رقابتهاي اسكي چمن

قهرمانان مسابقات اسكي چمن تهران مشخص شدند

نخستين دوره مسابقات قهرماني اسكي چمن گراميداشت شهداي هفتم تير در پيست بين المللي ديزين برگزار شد .

به گزارش خبرنگار"مهر" اين مسابقات با حضور 40 اسكي باز مرد و زن توسط فدراسيون اسكي و هيات اسكي استان تهران در پيست ديزين برگزار شد كه در پايان حسين كلهر (درويش) به مقام قهرماني دست يافت و محمود غلامي و رحمت الله مقديد به ترتيب به عناوين دوم و سوم دست يافتند . 
همچنين دربخش بانوان مرجان كلهربه مقام قهرماني دست يافت، فاطمه مهدويان دوم شد و ميترا كلهر به مقام سوم رسيد.
اين مسابقات جهت آمادگي هرچه بيشتر تيم ملي ايران جهت حضوردرمسابقات اسكي چمن قهرماني جهان كه شهريور ماه جاري در ايران انجام مي شود ، برگزار شد .

کد مطلب 204639

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