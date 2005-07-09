رييس مركز اسلامي انگليس انفجارهاي لندن را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن اين نامه به شرح ذيل است:

حضور نخست وزير بريتانيا

جناب آقاي توني بلر

انفجارهاي شهر لندن كه به كشته و زخمي شدن شهروندان و افراد بي گناه انجاميد ما را به شدت متاثر و متاسف كرد. بدينوسيله تسليت خود را به جنابعالي و خانواده هاي كشته شدگان تقديم مي داريم.

ما به عنوان يك مسلمان شيعي اين رفتارها و جنايات غيرانساني را به شدت محكوم مي كنيم و نيز چنين رفتارهاي ضد انساني كه براي هيچ انساني قابل توجيه نيست. ترور و كشتن انسان هاي بي گناه از نظر اسلام و تمامي مسلمانان راستين به شدت مردود است. چه آنچه كه قرآن كتاب آسماني ما چنين مي آموزد: "هر كه انساني بي گناهي را بكشد مثل اين است كه همه مردم را كشته باشد".

كساني كه دست به چنين جنايات وحشتناكي مي زنند از هر فرقه و ملتي كه باشند مورد نفرت مسلمانان و خشم و غضب خداوند متعال خواهند بود. بي شك كساني هستند كه مي خواهند اين اعمال زشت و ضد بشري را به اسلام و مسلمانان راستين نسبت دهند. ولي هوشمنداني همچون جنابعالي و ملت بريتانيا به خوبي مي دانند كه آيين پاك اسلام از چنين نسبتهاي ناروا مبري است.

ما از شما مي خواهيم دستور دهيد تا در موضع گيري ها و پخش اخبار نكات ياد شده رعايت شود تا مسلمانان بريتانيايي و مسلمانان مقيم در بريتانيا همچون گذشته در امنيت كامل به زندگي خود ادامه دهند.