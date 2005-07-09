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۱۸ تیر ۱۳۸۴، ۱۷:۱۵

با ارسال پيامي خطاب به نخست وزير بريتانيا

رييس مركز اسلامي انگليس انفجارهاي لندن را محكوم كرد

عبدالحسين معزي رييس مركز اسلامي انگليس با ارسال پيامي خطاب به توني بلر نخست وزير بريتانيا، انفجارهاي شهر لندن را كه به كشته و زخمي شدن افراد بيگناه منجر شد، محكوم و با خانواده هاي قربانيان حادثه ابراز همدردي كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن اين نامه به شرح ذيل است:

حضور نخست وزير بريتانيا
جناب آقاي توني بلر
انفجارهاي شهر لندن كه به كشته و زخمي شدن شهروندان و افراد بي گناه انجاميد ما را به شدت متاثر و متاسف كرد. بدينوسيله تسليت خود را به جنابعالي و خانواده هاي كشته شدگان تقديم مي داريم.

ما به عنوان يك مسلمان شيعي اين رفتارها و جنايات غيرانساني را به شدت محكوم مي كنيم و نيز چنين رفتارهاي ضد انساني كه براي هيچ انساني قابل توجيه نيست. ترور و كشتن انسان هاي بي گناه از نظر اسلام و تمامي مسلمانان راستين به شدت مردود است. چه آنچه كه قرآن كتاب آسماني ما چنين مي آموزد: "هر كه انساني بي گناهي را بكشد مثل اين است كه همه مردم را كشته باشد".

كساني كه دست به چنين جنايات  وحشتناكي مي زنند از هر فرقه و ملتي كه باشند مورد نفرت مسلمانان و خشم و غضب خداوند متعال خواهند بود. بي شك كساني هستند كه مي خواهند اين اعمال زشت و ضد بشري را به اسلام و مسلمانان راستين نسبت دهند. ولي هوشمنداني همچون جنابعالي و ملت بريتانيا به خوبي مي دانند كه آيين پاك اسلام از چنين نسبتهاي ناروا مبري است.

ما از شما مي خواهيم دستور دهيد تا در موضع گيري ها و پخش اخبار نكات ياد شده رعايت شود  تا مسلمانان بريتانيايي و مسلمانان مقيم در بريتانيا همچون گذشته در امنيت كامل به زندگي خود ادامه دهند.

کد مطلب 204642

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