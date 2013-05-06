محمد احمدی تهیه‌کننده "گهواره‌ای برای مادر" به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا می‌خواستیم با توجه به مضمون فیلم آن را برای روز مادر اکران کنیم اما شرایط آن فراهم نشد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های جدیدی که انجام شده "گهواره‌ای برای مادر" از پایان خردادماه و همزمان با آغاز ماه رمضان روی پرده می‌رود.

وی افزود: فکر می‌کنم این فیلم برای ماه رمضان و پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری مناسب باشد. خوشبختانه چند سالی است که دیگر ماه رمضان فصل مرده اکران محسوب نمی‌شود به همین دلیل می‌تواند زمان خوبی برای روی پرده رفتن "گهواره‌ای برای مادر" که فیلمی با مضمون دینی است، باشد.

تهیه‌کننده "آزمایشگاه" ساخته حمید امجد درباره سرنوشت این اثر هم توضیح داد: این فیلم توسط گلرنگ رسانه به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است.

"گهواره‌ای برای مادر" در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و جوایزی را از آن خود کرد. در این فیلم الهام حمیدی، امیر آقایی، چکامه چمن ماه و ... بازی می‌کنند. این فیلم شرح قصه‌ای است که به زندگی یک بانوی طلبه می‌پردازد. نرگس دختر جوانی است که ادبیات روسی را در دانشگاه مسکو به اتمام رسانده است و اینک در کسوت بانویی طلبه، درس می‌خواند و قرار است برای تدریس به دانشجویانی که تازه مسلمان شده‌اند به روسیه بازگردد...

در فیلم "آزمایشگاه" که سال گذشته اکران عمومی شد رامبد جوان، رضا کیانیان، باران کوثری، رضا کیانیان، افشین هاشمی، شبنم مقدمی و... بازی می کنند.