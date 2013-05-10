نگاهی به روند خونین ترین جنگ جهان با 70 میلیون کشته

به گزارش خبرگزاری مهر، جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939 در قاره اروپا و قسمتی از قاره آفریقا و در سال 1941، در قاره آسیا آغاز و در نهم ماه مه 1945 پایان یافت. در نخستین سال جنگ، ارتش آلمان به خوبی نشان داد که در ترکیب موشک ها، تانک ها و هواپیماها، پیاده نظام و توپخانه از حریفان خود بسیار جلوتر است. در سپتامبر 1939، آلمانیها تاکتیک های جنگ برق آسا را در لهستان به کار گرفتند. مقاومت لهستان طی سه هفته در هم شکست. در آوریل سال 1940، آلمانیها، دانمارک را تصرف و نروژ را نیز طی دو هفته فتح کردند و همچنین سوئد را متصرف شدند. در ماه ژوئن، آلمانیها به طرف جنوب و غرب فرانسه پیشروی کردند و خط دفاعی ماژینو توسط ارتش آلمان فرو ریخت. در حالی که فرانسوی ها در آستانه شکست بودند، ایتالیا اعلان جنگ کرد.

فرانسه در 22 ژوئن تسلیم شد و نیروهای آلمان، شمال و غرب فرانسه را به اشغال خود درآوردند. هیتلر پس از آن توجه خود را به بریتانیا معطوف کرد و به بمباران این کشور اقدام کرد، اما مردم بریتانیا مقاومت به خرج دادند. در سال 1941، بریتانیا با یک استراتژی دفاعی به جنگ ادامه داد و هیتلر تصمیم گرفت نیروی زمینی و هوایی خود را درنیمه ماه مه سال 1941 علیه اتحاد شوروی سابق وارد عمل کند و رژیم استالین را طی 6 ماه و پیش از فرا رسیدن زمستان نابود سازد و در 22 ژوئن 1941 با انبوه نیروهای مسلح خود به شوروی حمله کرد. در سرتاسر تابستان، تاکتیک های جنگ برق آسا پیروزی های چشمگیری برای آلمانیها و متحدانش به باور آورد. نیروی هوایی شوروی نابود شد. ارتش آن کشور در جبهه های مختلف به محاصره درآمد و 4 میلیون سرباز تسلیم شدند. با این حال در پاییز آن سال، تهاجم آلمان رو به افول نهاد و علت آن نارسایی در حمل و نقل، هوای نامساعد، بعد مسافت و نیروهای ناکافی برای انجام ماموریت های متعدد بود. دراین دوره استالین خود را تقویت کرد و مقاومت سرسختانه ای را درجبهه های مسکو و لنینگراد سازمان داد و در نتیجه هیتلر مجبور شد نبرد را متوقف کند.

در همین مدت سه چهارم ارتش یک میلیون نفری نازی نابود شد. سربازان هیتلری تدارکات و لباس گرم کافی در اختیار نداشتند و تجهیزات آنها بر اثر فرسایش و سرمای شدید رو به نابودی نهاد. روسها که توانسته بودند با مقاومت سرسختانه ای از شکست رهایی یابند، در طول زمستان دست به ضد حمله زدند و آلمانیها را از مسکو عقب راندند. در همین حال لنینگراد در محاصره قرار داشت و گرسنگی آغاز شده بود و حدود یک میلیون روس تا ژانویه 1944 که محاصره پایان یافت در این شهر جان خود را از دست دادند.

هیتلر که تا سال 1941 برتری خود را بر اروپا تحمیل کرده و اجرای نظم نوینی را آغاز کرده بود، توانسته بود بخش عمده ای از کشورهای لهستان، چکسلواکی و بخش هایی از یوگسلاوی و فرانسه را در اختیار بگیرد. در 8 دسامبر 1941، ایالات متحده آمریکا به ژاپن اعلان جنگ داد و آلمان و ایتالیا نیز در 11 دسامبر همان سال به آمریکا اعلان جنگ دادند و همزمان سنگین ترین نبردها نیز در آسیا همانند اروپا به وجود آمد.

در سال 1942، آتش جنگ با ابعاد وسیعتری در سراسر جهان شعله ور شد. درحقیقت جنگ، دو منازعه مختلف را در بر می گرفت که به موازات هم جریان داشت. در اقیانوس آرام و شرق آسیا، ایالات متحده با کمک بریتانیا و چین علیه ژاپن می جنگید. در اروپا و شمال آفریقا، آمریکا و شوروی با کمک بریتانیا و دیگر متحدان کوچک خود درگیر جنگ با آلمان بودند. قدرت های محور: آلمان، ایتالیا و ژاپن (متحدین) برخلاف روسیه، فرانسه، انگلیس و آمریکا اقدامات جنگی خود را هماهنگ نمی کردند. در حالی که طرف های مقابل آنها بر سر اولویت های استراتژیک به توافق رسیده بودند.

در خلال سال 1944، روسها به پیش روی سرسختانه خود به سمت غرب ادامه دادند و بخش عمده بالکان را پاکسازی کردند و به بوداپست و ورشو رسیدند و از لهستان گذشتند و به مرز آلمان دست یافتند. در دسامبر همان سال در حالی که نیروهای متفقین در مرز آلمان مستقر بودند، ارتش آلمان در منطقه "آردن" دست به ضد حمله زدند، آلمانیها دیگر قادر نبودند به تهاجم خود ادامه دهند و بخش عمده نیروهای مکانیزه خود را نیز از دست دادند.

در بهار سال 1945، آلمان در میان دو نیروی سهمگین گرفتار آمده بود. نیروهای متفقین از رودخانه راین گذشته و به سمت شرق پیش می رفتند و نیروهای شوروی برلین را در محاصره گرفته بودند و سرانجام نیز نیروهای کشورهای غرب و شوروی در مرکز آلمان به یکدیگرپیوستند. در هشتم ماه مه 1945، تمامی واحدهای آلمان در اروپا تسلیم و جنگ در اروپا خاتمه یافت.

در بهار سال 1945، ژاپن در آسیا و اقیانوس آرام در حال عقب نشینی کامل بود. چینی ها نیروهای ژاپن را به عقب راندند و فرماندهی نظامی ایالات متحده به پایگاههای هوایی نزدیک به ژاپن نیاز داشت تا بتواند متحد دیگر آلمان یعنی ژاپن را به زانو درآورد. به همین دلیل جزیره "اوکیناوا"را با دادن تلفات سنگین اشغال کرد. دفاع سرسختانه ژاپنی ها در این جزیره، تلفات هولناکی را برای طرفین به بار آورد. درهمین زمان دانشمندان متفقین به بمب اتمی دست یافتند و پس از مرگ" روزولت" که درآوریل 1945، اتفاق افتاد، "هری ترومن" به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد و او بود که اجازه استفاده از اتم را در جنگ صادر کرد و در نتیجه در ششم اوت همان سال، اولین بمب اتمی، بر روی شهر هیروشیما و درنهم اوت بمب اتمی دیگری بر روی شهر ناکازاکی فرو ریخته شد و در اثر انفجار عظیم این دو بمب و آثار رادیواکتیویته ناشی ازانفجار آنها 200 هزار ژاپنی کشته شدند از طرف دیگر تا مدتها اثرات ثانویه انفجارات قربانی می گرفت. سرانجام در 14 اوت 1945، ژاپن شکست خورد و دوم سپتامبر آن سال به طور کامل تسلیم گردند.

موقعی که نیروهای شوروی و نیروهای متفقین دربرلین به هم رسیدند و برلین سقوط کرد، هیتلر در30 آوریل 1945، درپناهگاه بتونی واقع در همان شهر با شلیک گلوله ای به مغزش به زندگی خود خاتمه داد. در آن هنگام 56 سال و 10 روز از تولد هیتلر می گذشت. همسر وی " اوا براون" نیز در همان وقت با خوردن سم سیانور خودکشی کرد.

چرچیل نخست وزیر انگلستان با توافق سه دولت متفق خود یعنی آمریکا، شوروی و فرانسه ضمن اعلام خبر تسلیم بدون قید و شرط آلمان، این روز را عید پیروزی نامگذاری کرد و به این ترتیب جنگ شش ساله بین متفقین و متحدین با شکست آلمان پایان پذیرفت.