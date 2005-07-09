ارتش آمريكا عمليات "شمشير بران" را در عراق آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري رويترز، ارتش آمريكا با اعلام اين خبر افزود: درعمليات "شميشربران" حدود500 سربازآمريكايي و 100سربازعراقي شركت كردند.

تعداد نيروهايي كه درعمليات شمشير بران شركت دارند نصف تعداد نيروهايي است كه دردو عمليات "شمشير" و" نيزه " ظرف سه هفته گذشته شركت داشتند، مي باشد .

براساس اعلام ارتش آمريكا، تفنگداران دريايي ارتش آمريكا(مارينز) روزپنجشنبه پس ازحمله مخفيانه به روستاي زيدون - واقع در 30 كيلومتري جنوب شرقي فلوجه - دستكم 22 تندروي شورشي را دستگير كردند.

واشنگتن مي گويد: دره فرات درناحيه غرب بين مرزهاي سوريه وبغداد به گذرگاه تردد عاملان عمليات انتحاري وتندرويها خارجي تبديل شده است.

ارتش آمريكا درعمليات موسوم به نيزه ازانواع تجهيزات نظامي پيشرفته بويژه هواپيماهاي نظامي براي بمباران مواضع شورشيان استفاده كرد وآنها مناطق بسياري در شهر مرزي كرابله را به ويرانه اي تبديل كردند .

پس از حمله كوبنده ارتش آمريكا به اين شهر اعلام كرد كه دهها فرد مسلح را دراين منطقه كشت. عمليات موسوم به شمشيربسيار آرام صورت گرفت اما گزارشي درمورد مقاومت شديد مخابره نشد.