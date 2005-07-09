قرقيزستان عضو ناتو نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي "قفقاز سنتر"، "رزا اتون بايوا " يكي از وزراي دولت موقت قرقيزستان و كفيل وزارت امور خارجه اين كشور اعلام نمود كه اين بيشكك به هيچ وجه قصد پيوستن به ناتو و يا اتحاديه اروپا را ندارد.



وي در پاسخ به اين سئوال خبرنگاران كه آيا قرقيزستان هم همانند ساير كشورها و جمهوريهاي سابق شوروي نظير اوكراين و گرجستان كه پس از انقلاب، از پيوستن هر چه سريعتر خود به ناتو و اتحاديه اروپا صحبت كردند، چنين تصميمي دارد‏، اظهار داشت:"ما نه مانند شركاي خود در منطقه تمايل به پيوستن به ناتو و اتحاديه اروپا را داريم و نه امكانات واقعي عضويت در اين ساختارهاي اروپايي براي ما فراهم است". ‏

آتون بايوا در عين حال تاكيد نمود كه اوكراين و گرجستان هم به همان راهي رفته اند كه ما در آن گام گذاشته ايم و قطعا تجارب آنها به درد ما خواهد خورد.

لازم به ذكر است كه وجود پايگاههاي نظامي آمريكا در اين منطقه و قرقيزستان و همچنين دخالت نهادهاي اروپائي همچون سازمان امنيت و همكاري اروپا باعث نگراني قدرتهاي منطقه اي همچون روسيه و چين شده است و آنها از آمريكا خواسته اند تا با برچيدن پايگاههاي خود فعاليت هاي نظامي اش را محدودتر سازد.

همچنين اين نكته را نيز بايد عنوان كرد كه دوماي دولتي فدراسيون روسيه اخيراً موافقتنامه ميان اين كشور و قرقيزستان در خصوص شرايط استقرار پايگاه نظامي روسي در اين كشور به امضا رسانده است كه هدف اصلي پايگاه ، دفاع از استقلال و امنيت فدراسيون روسيه و قرقيزستان مي باشد.