اعلام موافقت كره شمالي براي بازگشت به گفتگوهاي شش جانبه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، خبرگزاري KCNA ارگان رسمي اطلاع رساني كره شمالي اعلام كرد كه پيونگ يانگ بعد از اينكه "كيم كيه گوان"معاون وزير امور خارجه اين كشور گفتگوهائي را با كريستوفر هيل معاون وزير امور خارجه آمريكا انجام داد تصميم گرفت تا گفتگوها را از سر بگيرد.

اين خبرگزاري اعلام كرد:"هر دو طرف موافقت كردند تا دور چهارم گفتگوهاي شش جانبه را روز 25 جولاي 2005 شروع كنند".

همچنين يك مقام ارشد ايالات متحده كه به همراه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه اين كشور عازم چين است گفت:"مي توانيم تائيد كنيم كه بر روي تاريخ با تمام طرفها براي از سرگيري گفتگوهاي شش جانبه توافق كرديم و آن 25 جولاي است".

وي گفت:"كره شمالي تائيد كرده است كه هدف از اين گفتگوها عاري سازي شبه جزيره كره از سلاحهاي هسته اي است و اينكه آنها هدفشان پيشرفت در گفتگوهاست و اين مساله دلگرم كننده است".

يكي از مقامات كره شمالي همچنين اعلام كرده است كه اين گفتگوها شامل عذرخواهي رايس به خاطر آنچه كه آمريكا، كره شمالي را پايگاه استبداد خوانده، هم مي شود.

اين توافق در حالي صورت مي گيرد كه همزمان با سفر رايس به چين، ژاپن و كره جنوبي سه كشور مهم در گفتگوهاي شش جانبه، نمايندگاني از چين نيز همزمان با ورود رايس به اين كشور عازم كره شمالي شدند.