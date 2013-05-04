به گزارش خبرنگار مهر علیرضا زاکانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ظهر امروز با حضور در بیت آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

زاکانی در ابتدا به بیان دیدگاه و ضرورت های امروز انقلاب اسلامی اشاره و دلایل حضور خود در صحنه انتخابات را تشریح کرد .

در این دیدار آیت الله العظمی نوری همدانی با بیان اینکه انقلاب باید از جهات و ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد، گفت: این انقلاب را آسان به دست نیاورده ایم بلکه خونهای زیادی به پای این انقلاب ریخته شده است.

وی با بیان این که انگیزه ها و ریشه های وقوع انقلاب مهم است و باید شناخته شود گفت: از جمله ارکان انقلاب اسلامی اسلام و ارزشهای اسلام است اسلامی که از زندگی خارج و به حاشیه رفته بود و امام خمینی توانست اسلام ناب را به زندگی برگرداند.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به ولایت فقیه به عنوان یکی دیگر از ارکان انقلاب اسلامی گفت: مردم نیز از دیگر ارکان انقلاب می باشند که توانسته اند رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده و انقلاب اسلامی را پدید آورند.

وی با بیان اینکه برکات و حاصل انقلاب و نتایج آن روز به روز با عظمت بیشتری تجلی پیدا می کند گفت: در عرصه های سیاسی و فرهنگی و سایر عرصه ها در قدرت هستیم البته کاستی هایی نیز داریم به همین خاطر به دنبال رجل سیاسی و مذهبی هستیم که بتواند این کاستی ها را درک کند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی امروز همه مجهز شده اند و در مقابل ما ایستاده اند اشاره کرد و گفت: دشمنان ما دیگر امروز امریکا و انگلیس نیستند بلکه کشورهایی که با پول فروش نفت خود دشمنان انقلاب اسلامی و تروریستها را حمایت و کمک می کنند هم دشمن ما هستند.

وی اظهار داشت: ما رئیس جمهوری می خواهیم که ولایت مدار شجاع و مدیر باشد تا بتواند مشکلات جامعه را حل کند.

آیت الله نوری همدانی درادامه افزود: کاندیداهایی که تا به امروز ثبت نام کرده اند می توانند پیش از خلق حماسه توسط مردم خودشان حماسه ای خلق کنند و با وحدت به کاندیدای واحد برسند.

وی گفت: البته همه کاندیداهایی که ثبت نام کرده اند دغدغه انقلاب را داشته و برای خدا به صحنه آمده اند. اما اگر بخواهیم متفرق باشیم نتیجه ایی نخواهیم گرفت.

این مرجع تقلید ادامه داد: بعد از فتنه 88 تاکنون بنده به 12 استان سفر کرده ام چرا که نیاز است به صورت چهره به چهره با مردم صحبت کنم و جلسات متعددی را به افراد مختلف داشتم استقبال مردم نیز تا کنون بسیار مناسب بوده است.