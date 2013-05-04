۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۱۸

نوری همدانی در دیدار با زاکانی:

رئیس جمهور ولایت مدار، شجاع و مدیر برای حل مشکلات جامعه می‌خواهیم

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه دشمنان انقلاب امروز مجهز شده و در مقابل ما ایستاده اند گفت: ما در این شرایط به یک رئیس جمهور ولایت مدار، شجاع و مدیر نیازمندیم تا مشکلات جامعه را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا زاکانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ظهر امروز با حضور در بیت آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

زاکانی در ابتدا به بیان دیدگاه و ضرورت های امروز انقلاب اسلامی اشاره و دلایل حضور خود در صحنه انتخابات را تشریح کرد .

در این دیدار آیت الله العظمی نوری همدانی با بیان اینکه انقلاب باید از جهات و ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد، گفت: این انقلاب را آسان به دست نیاورده ایم بلکه خونهای زیادی به پای این انقلاب ریخته شده است.

 وی با بیان این که انگیزه ها و ریشه های وقوع انقلاب مهم است و باید شناخته شود گفت: از جمله ارکان انقلاب اسلامی اسلام و ارزشهای اسلام است اسلامی که از زندگی خارج و به حاشیه رفته بود و امام خمینی توانست اسلام ناب را به زندگی برگرداند.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به ولایت فقیه به عنوان یکی دیگر از ارکان انقلاب اسلامی گفت: مردم نیز از دیگر ارکان انقلاب می باشند که توانسته اند رژیم شاهنشاهی را ساقط کرده و انقلاب اسلامی را پدید آورند.

وی با بیان اینکه برکات و حاصل انقلاب و نتایج آن روز به روز با عظمت بیشتری تجلی پیدا می کند گفت: در عرصه های سیاسی و فرهنگی و سایر عرصه ها در قدرت هستیم البته کاستی هایی نیز داریم به همین خاطر به دنبال رجل سیاسی و مذهبی هستیم که بتواند این کاستی ها را درک کند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی امروز همه مجهز شده اند و در مقابل ما ایستاده اند اشاره کرد و گفت: دشمنان ما دیگر امروز امریکا و انگلیس نیستند بلکه کشورهایی که با پول فروش نفت خود دشمنان انقلاب اسلامی و تروریستها را حمایت و کمک می کنند هم دشمن ما هستند.

وی اظهار داشت: ما رئیس جمهوری می خواهیم که ولایت مدار شجاع و مدیر باشد تا بتواند مشکلات جامعه را حل کند.

آیت الله نوری همدانی درادامه افزود: کاندیداهایی که تا به امروز ثبت نام کرده اند می توانند پیش از خلق حماسه توسط مردم خودشان حماسه ای خلق کنند و با وحدت به کاندیدای واحد برسند.

وی گفت:  البته همه کاندیداهایی که ثبت نام کرده اند دغدغه انقلاب را داشته و برای خدا به صحنه آمده اند. اما اگر بخواهیم متفرق باشیم نتیجه ایی نخواهیم گرفت.

این مرجع تقلید ادامه داد: بعد از فتنه 88 تاکنون بنده به 12 استان سفر کرده ام چرا که نیاز است به صورت چهره به چهره با مردم صحبت کنم و جلسات متعددی را به افراد مختلف داشتم استقبال مردم نیز تا کنون بسیار مناسب بوده است.

 

