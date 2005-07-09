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۱۸ تیر ۱۳۸۴، ۲۰:۱۹

دولت عراق اعلام كرد:

دستگيري 43 مظنون در مناطق مختلف عراق

دولت و منابع پليس عراق امروز شنبه از دستگيري 43 مظنون و كشف چندين مخفيگاه اسلحه در مناطق پراكنده عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دولت عراق در بيانيه اي اعلام كرد: نيروهاي امنيتي اين كشورموفق شدند با دستگيري 36 مظنون، چندين مخفيگاه سلاح را درمناطق پراكنده عراق شامل شهرهاي عامريه، بعقوبه و بلد پيدا كنند.

اين بيانيه مي افزايد : درميان دستگير شدن 10 نفر ديده مي شوند كه داراي مواد صدور كارت شناسايي براي ورود به پايگاهاي ارتش آمريكا مخصوص شركت " كي بي ار" به همراه كاميون حامل اسناد مخصوص همين شركت هستند.

درهمين راستا يك منبع پليس عراق امروز شنبه ازدستگير7 تن دربغداد به جرم اعمال خشونت آميزعليه نيروهاي امنيت عراق و نيروهاي آمريكايي خبر داد.

يك افسرپلس اسكندريه تصريح كرد: درجريان عمليات نيروهاي عراق درمناطق مسكوني درمنطقه لطيفيه -40 كيلومتري جنوب بغداد- 7 تن دستگير شدند واز دستگيرشدگان نيز مقاديري مهمات ، سلاح و مواد منفجره كشف و ضبط گرديد.

کد مطلب 204688

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