دستگيري 43 مظنون در مناطق مختلف عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دولت عراق در بيانيه اي اعلام كرد: نيروهاي امنيتي اين كشورموفق شدند با دستگيري 36 مظنون، چندين مخفيگاه سلاح را درمناطق پراكنده عراق شامل شهرهاي عامريه، بعقوبه و بلد پيدا كنند.

اين بيانيه مي افزايد : درميان دستگير شدن 10 نفر ديده مي شوند كه داراي مواد صدور كارت شناسايي براي ورود به پايگاهاي ارتش آمريكا مخصوص شركت " كي بي ار" به همراه كاميون حامل اسناد مخصوص همين شركت هستند.

درهمين راستا يك منبع پليس عراق امروز شنبه ازدستگير7 تن دربغداد به جرم اعمال خشونت آميزعليه نيروهاي امنيت عراق و نيروهاي آمريكايي خبر داد.

يك افسرپلس اسكندريه تصريح كرد: درجريان عمليات نيروهاي عراق درمناطق مسكوني درمنطقه لطيفيه -40 كيلومتري جنوب بغداد- 7 تن دستگير شدند واز دستگيرشدگان نيز مقاديري مهمات ، سلاح و مواد منفجره كشف و ضبط گرديد.