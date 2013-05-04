خنثی کردن تلاش گروههای مسلح برای تسلط بر مرکز نظامی در حومه درعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، یک منبع نظامی در درعا اخبار برخی رسانه های مغرض درباره محاصره یک مرکز نظامی در المسمیه در حومه درعا از سوی گروههای مسلح را تکذیب و از خنثی کردن تلاش مذبوحانه تروریستها از سوی ارتش خبر داد.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: ارتش سوریه در عملیاتی در حومه ادلب برخی از سرکرده های گروههای مسلح از جمله محمد ابراهیم التومی و فضل التومی را به هلاکت رساند.

یک منبع نظامی سوری نیز اعلام کرد: ارتش سوریه طی عملیاتهایی در حماه، الحسکه و حمص ضربات مهلکی به تروریستها وارد کرد.

این منبع بیان کرد: نیروهای ارتش سوریه امنیت و ثبات را به منطقه المشتل در حومه القصیر بازگردانیدند. در حمص نیز علاوه بر کشتن تعدادی از تروریستها ادوات متعلق به آنها را منهدم کردند. در حمص ارتش در عملیاتی در منطقه الصواعق ضمن به هلاکت رساندن عبدالجبار ترکی البرغش از سرکرده های گروههای مسلح ادوات متعلق به آنها را منهدم کرد. در حومه الحسکه نیز ارتش سوریه ضرباتی به تروریستها وارد کرد.

از سوی دیگر سانا گزارش داد: ارتش سوریه طی عملیاتی در اطراف فرودگاه کویرس تعدادی از سرکرده های گروههای تروریستی از جمله عبدالرزق مسعد الوسمی، محمد الوسمی، عبدالوهاب خشیلح، یوسف احمد المحشی، حسین جنید، عبدالرحمن الحجی، مازن حماده، محمد المحیمید و عبدالرحمن کروط را به هلاکت رساند.

در حومه دمشق نیز ارتش سوریه طی عملیاتی احمد المحمد و محمد الحجه، احمد سعد و بدر الدین درج، عبد اللطیف الهبول و عمار البغدادی را به هلاکت رساند.