توقف حرکت مدیریت شهری فاجعه‌ است / سهم خواهی در لیستها مخل فعالیت شوراست

به گزارش خبرنگار مهر ،مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با حضور در خبرگزاری مهر به پرسش هایی در خصوص انتخابات چهارم شورا ها و نقاط ضعف و قوت شورای سوم پاسخ دادند.

وی با بیان این که مهم ترین نقطه قوت شورای سوم تکثر سلیقه های سیاسی بود گفت : سلایق مختلف سیاسی شش سال در کنار هم فعالیت کردند بدون آنکه چالشی به وجود آید و این موضوع یک پیام برای جامعه داشت که با وجود تکثر سلایق سیاسی می توان در کنار هم برای کشور کار کرد . با وجود آنکه همه می گویند نمی توان افرادی با نگاه های سیاسی مختلف و یک نهاد سر کار باشند اما این اتفاق در شورای شهر تهران افتاد و شش سال شورا تقریباً بدون حاشیه توانست فعالیت کند و با انتخاب درست شهرداری کارآمد توانست کارنامه قابل توجهی بر جای بگذارد . نگاهی که در سایر بخش ها و حوزه ها جایش خالی بود و حال حاضر افکار عمومی نگاه بسیار مثبتی به شورای شهر دارد و شهردار تهران نیز با حمایت ها و پشتیبانی شورا توانست منشاء تحولات بسیاری در شهر تهران باشد زیرا شهردار بدون بودجه و برنامه نمی تواند تلاش چندانی کند و شورا با تصویب به موقع طرح ها و لایحه ها توانست پایتختی در خور یک کشور اسلامی بسازد.

دو ضعف عمده شورای سوم از زبان طلایی

وی در پاسخ به این پرسش که این تعامل شورا و شهرداری سبب شده بسیاری به عملکرد نظارتی شورا انتقاد داشته باشند گفت : مطمئناً ما بدون ضعف و ایراد نیستیم . اما اگر نگاهمان رسیدن به وضع مطلوب است راه برای رسیدن به این نقطه بسیار است اما در یک نگاه مقایسه ای شورای سوم بسیار خوب عمل کرد . حجم کارهای انجام شده در شهر بسیار قابل توجه است به طور مثال بزرگراه امام علی(ع) یکی از بزرگترین پروژه های کشوری است که دستاوردهای بسیار عظیمی داشته بدون شک احداث چنین بزرگراهی در بافت فرسوده تهران و کوتاه کردن فاصله جنوب و شمال پایتخت تاثیر گذاشته است . ببینید در محله اتابک چه ساختمان های عظیمی ساخته شده است حالا این پروژه بزرگ شاید یک ایراد کوچک در بخش تملک ها داشته این انصاف نیست که تنها این نقص کوچک را بزرگ نمایی کنیم بنابراین در یک نگاه مقایسه ای خیلی جلو رفته ایم اما برای کمال مطلوب پایان و مرزی نیست و هر روز ما می توانیم بهتر از روز گذشته باشیم . شورای سوم با تجربه شورای اول و دوم توانست کارهای خوبی انجام دهد اما دو ضعف عمده داشتیم که اگر این دو ضعف نبود می توانستیم فعالیت های بزرگتری انجام داد.



وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف در حوزه تصمیم گیری شوراها بود که از پشتوانه علمی و مطالعاتی و پژوهشی به دلیل نبود چنین ساختاری در شورا بی بهره بود . اگر سامانه ای قوی پژوهشی و مطالعاتی در شورا ایجاد می شد بسیاری از پروژه ها سریعتر به جریان می افتاد اما به دلایل گوناگون از جمله محدودیت های قانونی این مرکز به وجود نیامد. وقتی در گزارش های حسابرسی برآوردهای هزینه پروژه ها با آنچه برآورد شده متفاوت است نشان از ضعف پژوهش دارد هر چند برخی از آن ناشی از تورم است اما اگر مطالعات کامل بود چنین تفاوتی به وجود نمی آمد.

طلایی ضعف نظارتی را دیگر ضعف شورای سوم دانست و گفت: 15 عضو شورا توان نظارتی محدودی دارند این در حالی است که عضویت در شوراها شغل نیز تلقی نمی شود و این صرف زمان اعضا برای پایتخت را هم محدود می کند. این مشکل را باید در کمیسیون شوراهای کلانشهرها حل کنند. کلانشهری ماند تهران نیاز به حضور دایمی اعضای خودش دارد. ایجاد سامانه نظارتی و نظارت مستمر می توانست در کیفیت پروژه ها تاثیر بیشتری داشته باشد.

افزایش اعتماد مردم به مدیریت شهری از دستاوردهای مهم شورای سوم

وی با اشاره به فعالیت های بزرگی که در شورای سوم به ثمر رسید گفت: طرح تفصیلی و طرح جامع پایتخت در شورای سوم به نتیجه رسید و تهران در حال حاضر دارای سند چشم انداز است. طرح جامع حمل و نقل و ترافیک و ... در حال حاضر شهرداری تهران برای هر کاری که انجام می دهد یک سند بالادستی دارد.

طلایی افزایش سطح اعتماد مردم به مدیریت شهری و مشارکت مردم در مسایل شهری را از دیگر دستاوردهای شورای شهر تهران دانست و گفت: 5 میلیون گل لاله در پایتخت کاشته شد که گزارشی در مورد کندن آنها توسط شهروندان نداشتیم. همچنین در روز 13 فروردین کمترین حجم ریختن زباله در بوستان ها را داشتیم که این نشان از ایجاد فضای مشارکت و اعتماد مردم به مدیریت شهری است.

طلایی ادامه داد: حالا دیگر شهرداری تنها در خیابان بهشت نیست بلکه شهرداری در دل محلات تهران است .

کاندیداتوری اقشار مختلف در انتخابات شوراها نشان دهنده به ثمر رسیدن نظام شورایی است

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به جذابیت شورای شهر برای سیاست مداران و مردم گفت: 14 سال از عمر شورای شهر گذشته و حالا شورا به جوانی برومند تبدیل شده و به دلیل فعالیت های مثبت شورا افکار عمومی نیز نسبت به آن گرایش پیدا کرده به همین دلیل است که تعداد قابل توجهی برای حضور در شوراها ثبت نام کرده اند. این حضور قابل توجه است و نشان دهنده به ثمر رسیدن نظام شورایی در جامعه است .

طلایی در خصوص حضور افراد غیرمتخصص اما مشهور در شوراها گفت : از نگاه من حضور افراد مختلف در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در کنار حوزه های تخصصی شهرسازی و معماری مشکلی ندارد بلکه نیاز شهر است . ما در شورای شهر نیازمند افراد صاحب نظر در حوزه فرهنگ و اجتماع هستیم . باید مکانیزمی تعریف شود که به طور مثال اگر قرار است از حوزه فرهنگ کسی پا به عرصه شورا بگذارد پیش از آن در مجموعه خودشان رایزنی ها را انجام دهند و دو الی سه نفر را به عنوان نماینده در انتخابات معرفی کنند.

رسانه ها شاخصه های تصمیم گیری را برای مردم مشخص کنند

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید ظرفیت تمامی اصناف و قشرها برای حضور در شورا استفاده شود گفت: رسانه ها باید با تعریف شاخصه هایی تصمیم گیری را برای مردم راحت کنند تا جامعه بداند به فرض تنها به خاطر شهرت فردی به نام طلایی نباید به او رای دهد ، شهرت طلایی مال خودش است اما برای حضور در شورا باید به دانش و تخصص و کارآمدی وی بپردازند .

ابراز تاسف طلایی از کاهش اختیارات شوراها / نیازمند اصلاح قانون شوراها هستیم

وی در خصوص کاهش اختیارات شوراها گفت : با کمال تاسف قوای مقننه و مجریه به جای سیاست های حمایتی از شوراها و میدان دادن و اعتماد به شوراهای شهر و روستا در برخی مواقع آنها را محدود نیز کردند. ما در قانون برنامه سوم و چهارم 30 تا 40 ماموریت را داشتیم که باید به شوراها تحویل داده می شد اما این ماموریت ها حذف شد . مجلس باید به اصلاح قانون شوراها ورود پیدا کند ما می بینیم که شورای محلات هنوز تشکیل نشده در حالی که باید شوراها از پایین به بالا کامل شود . چه خوب بود که قوه مجریه و مقننه به نظام شورایی در اداره شهرها و روستاها اعتماد می کردند البته من منکر اشکالات نیستم ، شاید یک شورایی تخلف کرده باشد اما این نباید منجر به محدود کردن کل شوراها باشد. اگر ما به قانون اساسی مراجعه کنیم می بینیم بیش از هر چیزی به موضوع شوراها پرداخته اما می بینیم که شوراها چه در زمان شکل گیری که با تاخیر شکل گرفته و چه در حال حاضر نسبت به قوانینش بی توجهی می شود. ما نیازمند اصلاح قانون شوراها هستیم

طلایی با بیان این که شوراهای کوچک از شورای تهران برای فعالیت های خود الگوبرداری کرده اند گفت: ما برای انتقال این تجربه و دانش بین تهران و استانها کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان ها را ایجاد کرده ایم که هر 45 روز یکبار نیز جلسه دارد و 30 مصوبه نیز تا به امروز داشته است . به طور مثال ما در خصوص شهر دوستدار سالمند و جشنواره "شمسه" بحث های مفصلی داشته ایم همچنین در بحث آسیب های اجتماعی به شهرداری نقش مداخله گر داده ایم و این در تحقق شعار تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی بسیار نقش داشته است.

او در پاسخ به این پرسش که چقدر حضور افراد سیاسی می تواند به جو سیاسی شوراها ختم شود گفت چه اشکال دارد شورای شهر تهران با چنین ظرفیتی و با 15 هزار میلیارد بودجه ، برای مدیریت اجرایی کشور افرادی را تربیت کند که در همین تهران رشد کنند . آزمون و خطاها را انجام دهند و در نهایت نیز حق مردم است که به گزینه اصلح تر رای بدهند .

توقف روند کنونی حرکت مدیریت شهری تهران فاجعه ای بزرگ است

طلایی به این پرسش که آن زمان هر کس که می خواهد گام در شورای شهر بگذارد سودای دولتی شدن را دارد گفت : این دیگر به ضعف آدم ها برمی گردد . ما برای این که چنین بینش و نگرشی در شورا شکل نگیرد باید شاخص ها را مشخص کنیم و مردم به کسانی که با چنین اهدافی پا به شوراها می گذارند رای ندهند به خصوص که مردم باید در انتخاب هایشان در شورای شهر دقت کنند زیرا اگر کسانی پا به شورا بگذارند که دغدغه شهر تهران را نداشته باشند و همین روند رو به رشد ادامه پیدا نکند ما با یک رکود و توقف عظیم در تهران مواجه می شویم که این فاجعه بزرگی برای پایتخت است که تهران در اوج سرعت و پیشرفت ناگهان با شورایی مواجه شود که جلوی این سرعت را بگیرد و تهران مجبور به عقبگرد شود .

تهیه کنندگان لیست های انتخاباتی شورا دغدغه تعالی پایتخت را داشته باشند

این عضو شورای شهر تهران گفت : افرادی که لیست های انتخاباتی را تهیه می کنند باید به این رسالت تاریخی در قبال تهران توجه کنند ، مبادا لیستی تهیه کنند که بیشتر از آن که دغدغه رشد و تعالی پایتخت را داشته باشد به جریان و گروه و صنفی خاص تعلق داشته باشد . متاسفانه اخباری شنیده می شود که در برخی لیست های انتخاباتی شورا منافع جناحی و گروهی بر هر موضوع دیگری مقدم شده است ، مطمئن باشید منطق سهم خواهانه در لیست ها مخل فعالیت شورای بعدی خواهد بود . هر چند مردم با توجه به تجربه شورای سوم نشان داده اند که دنبال لیست ها نیستند بلکه دنبال چهره های شناخته شده ای هستند که کارآمد و متخصص هستند.

طلایی در خصوص پیشنهاد یکی از اعضای شورا در خصوص حسابرسی از اموال اعضای شورا پس از دوران عضویتشان گفت : نفس این حرف خوب است اما باید ساز وکار مناسبی برای آن پیش بینی شود زیرا هزار راه فرار وجود دارد . بهتر است مردم به سراغ افراد پاکدست بروند . افرادی که با توجه به سابقه اشان نشان داده اند که از جایگاه های بدست آورده سوءاستفاده نکرده اند .

باید فرهنگ سازی شود که کسی حق ندارد در جایگاه خود رانتی ایجاد کند و خود مردم با چنین موضوعاتی برخورد کنند که اگر مثلا بنده در شورای شهر تهران تخلفی کرد مردم آنچنان برخورد کنند که فرار را بر قرار ترجیح دهم . البته باید تمام برخوردها بر اساس مستندات باشد و نه به شیوه بگم بگم های این روزها .

اعضای شورا باید در دسترس ترین افراد به مردم باشند

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا با توجه به این اعضای شورا باید دسترس ترین فرد برای مردم باشند گفت : برخی از اعضای شورا وظیفه دارند که هر هفته در میان مناطق با مردم گفتگو کرده و با مشکلات آن ها از نزدیک آشنا شوند و در جهت رفع آن تلاش کنند اما این موضوع که شورا یک شغل ثابت نیست در همین زمینه هم دست و پای ما را بسته است.

طلایی با توجه به اولویت های شورای شهر چهارم گفت : اولین اولویت گسترش حمل و نقل عمومی است . ما باید توسعه مترو را در شورای چهارم دنبال کنیم همچنین رسیدگی به مشکلات محیط زیستی شهر تهران از جمله آلودگی هوا و صوت . همچنین بافت فرسوده باید از اولویت های دیگر شورای چهارم باشد . اگر صادقانه بگوییم توفیق قابل توجهی در این حوزه بدست نیاوره ایم و یکی از اصلی ترین دلایل آن چند وجهی بودن مشکل بافت های فرسوده است .

او ادامه روند کاهش فاصله های جنوب و شمال و شرق و غرب پایتخت را از دیگر برنامه های مدیریت شهری بعدی دانست و اضافه کرد : باید عقب ماندگی های پایتخت به سرعت جبران شود و امکانات عمومی به صورت عادلانه توزیع شود.