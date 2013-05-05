بندر چابهار مناسب ترین گزینه برای صادرات و واردات به افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر حاتم نارویی در نشست رسمی استانداران سیستان و بلوچستان و نیمروز جمهوری اسلامی افغانستان که شب گذشته در زاهدان برگزار شد اظهار داشت: زیر ساخت های موجود در بندر چابهار و مزیت های ترانزیت کالا در این منطقه شرایط مناسبی را برای تامین کالاهای مورد نیاز کشورافغانستان فراهم کرده است.

وی افزود: فراهم بودن شرایط ترانزیت کالا از بند چابهار و شبکه حمل و نقل جاده ای در سیستان و بلوچستان امکان کمک به کشور دوست و برادر افغانستان را در تامین مایحتاج مورد نیاز تامین می کند.

نارویی با بیان اینکه مشترکات فراوانی در بین این دو کشور وجود دارد افزود: وجود دو بازارچه مرزی در «میلک» و «گمشاد» و همچنین امکان حمل کالا از طریق بندرچابهار فرصت مناسبی را برای تجار افغانستان در اختیار آنها قرار داده است.

وی ادامه داد: حمل کالا از طریق بندر چابهار به افغانستان هزینه کمتری را برای تجار به همراه خواهد داشت و محور ترانزیتی چابهار- میلک و گمشاد می تواند کمک شایانی در حمل کالاهای مورد نیاز افغانستان داشته باشد.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با ابراز تمایل در توسعه روابط تجاری با افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون از هیچ گونه کمکی در زمینه های مختلف به برادران و خواهران افغانی فروگذار نبوده است.

نارویی افزود: تبادل تجربیات در بخش های کشاورزی ،کمک به حوزه آموزش و پرورش و همچنین آموزش در بخش های مورد نیاز و پذیرش دانشجو در مراکز ایرانی از جمله برنامه هایی است که درصورت تمایل مسئولان دولت افغانستان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.