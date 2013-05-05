  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۱۲

آغاز ششمین جلسه دادگاه کهریزک

آغاز ششمین جلسه دادگاه کهریزک

ششمین جلسه محاکمه قضات تعلیق شده کهریزک دقایقی قبل به صورت غیر علنی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل ششمین جلسه محاکمه 3 قاضی تعلیق شده در ماجرای کهریزک در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی آغاز شد.

در جلسات گذشته به اتهامات دادستان سابق و دو قاضی دادسرای تهران در زمان ماجرای کهریزک رسیدگی شد.

با دفاعیات هر سه متهم احتمال می رود در جلسه امروز آخرین دفاعیات متهمان پرونده اخذ و رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کند.

این در حالیست که قاضی مدیر خراسانی چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران گفت هنوز نمی توان زمان برگزاری آخرین جلسه دادگاه را اعلام کرد.

کد مطلب 2047187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها