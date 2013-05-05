آغاز ششمین جلسه دادگاه کهریزک

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل ششمین جلسه محاکمه 3 قاضی تعلیق شده در ماجرای کهریزک در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی آغاز شد.

در جلسات گذشته به اتهامات دادستان سابق و دو قاضی دادسرای تهران در زمان ماجرای کهریزک رسیدگی شد.

با دفاعیات هر سه متهم احتمال می رود در جلسه امروز آخرین دفاعیات متهمان پرونده اخذ و رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کند.

این در حالیست که قاضی مدیر خراسانی چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران گفت هنوز نمی توان زمان برگزاری آخرین جلسه دادگاه را اعلام کرد.