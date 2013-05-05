دلالی و واسطه گری سبب گرانی آرد در مازندران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم اسکی شامگاه شنبه در ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: وجود مافیای آرد و واسطه ها در مازندران موجب گرانی قیمت آرد در استان شد.



وی افزود: با توجه به اسکان مسافران نوروز 92 و افزایش سهمیه آرد در استان، هیچگونه تخلفی در بخش آرد و نان گزارش نشده است.

اسکی با اعلام اینکه رصد میزان فروش آرد در مازندران باید تدوین شود،گفت: سرانه مصرف آرد در مازندران هنوز مشخص نیست.

کنترل و نظارت بیشتر در عرضه آرد

استاندار مازندران گفت: یکی از راههای برخورد با عرضه بی واسطه و ضابطه مند کردن توزیع آرد کنترل و نظارت است.

سید علی اکبر طاهایی، از خرید تضمینی شش میلیون تن گندم توسط شرکت غله در مازندران خبر داد.

حسین اصغر زاده، معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز گفت: مصرف سرانه آرد مازنیها، 28 هزار تن است.