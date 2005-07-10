اينديپندنت: بيش از 20 هزار نفر دومين شهر بزرگ انگليس را تخليه كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه "اينديپندنت"، شب گذشته در پي هشدارهايي در مورد پيدا شدن چند مورد شي مشكوك در مركز شهر بيرمنگهام بيش از 20 هزار تن از ساكنان اين شهر، محل زندگي و كسب خود را تخليه كردند.

پليس بيرمنگهام علت اين اقدام امنيتي را دريافت تهديدهاي همزمان در چندين نقطه از شهر عنوان كردند، اما صبح امروز با برطرف شدن هشدارهاي امنيتي مركز شهر مجدداً باز شد.

لازم به ذكر است كه ترس از احتمال وقوع حمله تروريستي جديد موجب شده تا پس از تخليه شبانه شهر، بسياري از ساكنان مركز شهر به خانه هايشان بازنگردند.

اين روزنامه درتوضيح چگونگي تخليه مركز شهر نوشت: شب گذشته پليس از مردم خواست تا منطقه تفريحي و پررفت و آمد براد استريت و محله چيني ها در اين شهر را ترك كنند و همچنين خودروها و وسايل نقليه اجازه ورود به مركز شهر را نيافتند.

به گفته پليس اين اقدامات امنيتي به دنبال دريافت اطلاعات درباره خطري صورت گرفت كه ماهيت آن فاش نشد. همچنين به گفته مسئولان پليس، پيشتر چهار انفجار عمدي درون يك اتوبوس تحت كنترل ماموران صورت گرفته بود.