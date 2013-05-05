به گزارش خبرگزاری مهر، داستانهای قصههای هزاوه، حول محور شخصیتهای ساکن روستای هزاوه است. گاه شخصیتها در داستانهای مختلف با همدیگر ارتباط برقرار میکنند و به همین دلیل با خوانش کل مجموعه، درکی کلی از فضای حاکم برقرار میشود. در عین حال هر داستان استقلال ذاتی خود را دارد. قصههای هزاوه در واقع بازنمایی خاطرات کودکی و نوجوانی نویسنده از روستای زادگاه خود، هزاوه اراک است.
رضا مهدوی هزاوه، متولد سال 1348 روستای هزاوه اراک، سردبیر مجله هنری نشانی، نویسنده و کارگردان تئاتر و مدرس دانشگاه، قصههای هزاوه را در 75 داستان کوتاه به رشته تحریر در آورده است.
این کتاب در شمارگان 1100 نسخه با قیمت 4500 تومان توسط انتشارات همشهری در دسترس علاقه مندان کتاب قرار گرفته است.
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