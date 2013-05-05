شورای نگهبان احتمالا این بار از کاندیداها برنامه می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر ، عباسعلی کدخدایی در برنامه تلویزیونی "نگاه یک" که شب گذشته از شبکه یک سیما پخش شد با اشاره به آیین نامه جدید شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت:ما نیازمند ملاک​هایی برای ملموس تر شدن سنجش معیارهایی چون مدیر و مدبر بودن بودیم تا زمانی که اسامی نامزدها اعلام شد، زمینه هم فکری در شورای نگهبان وجود داشته باشد.

سخنگوی شورای نکهبان ادامه داد: مثلا رجل مذهبی بودن صرفا به منزله اعمال تکالیف دینی است یا اینکه دین در زندگی اجتماعی افراد هم بروز داشته باشد؟ ممکن است کسی مثل بنده هم فرد شریفی باشد و تکالیف شرعی اش را هم انجام دهد اما رجل مذهبی نباشد. یا اصلا هیچ تجربه مدیریتی​ای نداشته یا یک مدرس خوب است، چگونه باید ببینیم که مدیر و مدبر هست یا نه؟ یک راهش این است که ببینیم برنامه​ای دارد یا نه؟ اگر دیگر اعضای شورای نگهبان موافق باشند، ممکن است که از نامزدها بخواهیم که برنامه​هایشان را هم جزء مدارکشان ارائه دهند و حتی در گفت​وگویی با نامزدها با حضور متخصصین امر، برنامه​ها و توانمندی علمی آنها را محک بزنیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا چنین آیین​نامه​ای تا پیش از این تدوین نشده بود، اظهار داشت: تا کنون اعضای شورای نگهبان بر اساس نظرات شخصی​اشان درباره نامزدها تصمیم گیری می​کر​دند اما الان خواسته​ایم که سازوکاری برای تشخیص توانایی​های نامزدها در نظر بگیریم.

کدخدایی در مورد احراز رجل سیاسی و مذهبی بودن تصریح کرد: کسانی که از عهده تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی بر آیند و طرف مشورت تصمیم گیران اجرایی کشور قرار می​گیرند رجل سیاسی هستند و تشخیص ما برای احراز آن بر اساس سوابق نامزدها خواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وزرا می​توانند مصداق رجل سیاسی باشند، اظهارداشت: این بستگی به سوابق افراد دارد، ممکن است مدیری قدرت تحلیل مسائل کلان کشور را نداشته باشد. باید این توان درافراد احراز شود. چون به تعبیر مقام معظم رهبری، نامزد ریاست جمهوری باید ویژگی​مشخصی داشته باشد.

کدخدائی همچنین درخصوص تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور نامزدهایی از همه سلایق سیاسی که معتقد به نظام هستند، خاطرنشان کرد: ما میثاقی با عنوان قانون اساسی داریم. اعتقاد نامزدها به نظام بر همین اساس قابل سنجش است. اگر کسی رفتاری در نقض اصول قانون اساسی داشته باشد، صلاحیتش برای ما محل تردید است. کسانی که می گویند قانون اساسی را به جز چند اصل قبول دارند، مثل اصل مترقی ولایت فقیه، قطعا مشکل دارند و به مبانی جمهوری اسلامی ایمان ندارند. رفتار و گفتار افراد نسبت به اصول قانون اساسی بررسی می​شود تا صلاحیتش احراز شود. اگر کسی صحبتی نکرده باشد، اصل بر صحت نظر وی است.