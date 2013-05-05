اجراي نظام رتبه بندي برگرداندن حق معلم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسين ه‍ژبري شنبه شب در مراسم تجليل از معلمان نمونه چناران با اشاره به ابلاغ سياست هاي تعالي آموزش و پرورش از سوي مقام معظم رهبري اظهار كرد: اجراي نظام رتبه بندي نظام برگرداندن حق معلم است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش گفت: هم اكنون تعداد زيادي از معلمان با مدارك فوق ليسانس و دكترا در مقاطع مختلف آموزش و پرورش تدريس مي كنند كه بايد براي حفظ آنها در سيستم آموزش و پرورش كاري انجام شود.

هژبري بيان كرد: مگرچه اشكالي دارد كه دانش آموز ابتدايي از معلم با مدرك و تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر برخوردار شود، تمام اساتيد دانشگاه هم، روزي معلم بوده اند.

وي با اشاره به اهميت جايگاه معلم تاكيد كرد: قرآن يكي از مصاديق معلم است، معلم كلمه است و صاحب كلمه و ماموريتش كلمه است بنابراين بايد از بسياري خصايص برخوردار باشد تا شجره طيبه شود.

در اين مراسم علي حسيني، فرماندار چناران هم با اشاره به برخي از مشكلات فرهنگي منطقه اظهار كرد: توجه به مسائل عمراني منطقه خوب بود اما مي طلبد كه مهندسي فرهنگي هم توجه قرار گيرد.

در اين مراسم از56 معلم، مدير، معاون و مربي نمونه استاني، كشور، شهرستاني معرفي و از آنان تجليل شد.