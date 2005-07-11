سبك هاي رزمي در ايران پشتوانه مالي ندارند

مهدي رضوانپور به خبرنگار" مهر" گفت: اكثرانجمن ها وسبك هاي ورزشي نوپا بنا به دلايل مختلف مورد حمايت واقع نمي شوند در حالي كه تعداد زيادي ازجوانان دراين رشته هاي ورزشي فعال هستند و اگربرخي ازاين سبك ها غيرقانوني هستند، تربيت بدني نبايد به آنها اجازه فعاليت بدهد.

وي افزود: ما بارها مشكلات بي شمارخود را به گوش مسوولان رسانده ايم اما كسي به آنها توجه نكرده است .

رئيس هنرهاي رزمي هاپكيدو دركرج ادامه داد: عليرغم تمام بي مهري ها ما همچنان فعال هستيم وهم اكنون هاپكيدو در 17 استان كشور نمايندگي دارد و اميدواريم با حمايت فدراسيون كاراته به اين سبك توجه بيشتري شود.

دبيرانجمن هنرهاي رزمي مدرن هاپكيدو كشوربا اشاره به تقويم مسابقات ورزشي اين سبك تصريح كرد : به زودي مسابقات هاپكيدو دررشته هاي سنتي ، دفاع شخصي روي تاتامي، سلاح سرد، چوب، شمشير، نانچيكو، ميني كنتاك، كيك بوكسينگ و فول كنتاكت برگزارخواهد شد.

گفتني است:هاپكيدو سبكي رزمي براي دفاع شخصي است و اكثركساني كه به اين سبك روي مي آورند تكواندوكاراني هستند كه بدنبال برطرف كردن ضعف تكواندو دردرگيري هاي خياباني هستند.