به گزارش خبرنگار مهر، رمضان اولادی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یک مزیت نسبی و قطعی برای اقتصاد کشور است، گفت: سال گذشته ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی به 57 میلیون تن رسید.



مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه پیش بینی می شود در سالجاری ظرفیت نصب شده صنایع پتروشیمی و پلیمری ایران از مرز 60 میلیون تن عبور کند، تصریح کرد: هم اکنون سهم پتروشیمی در صادرات غیر نفتی به 35.7 درصد، در صادرات صنعتی به 44.7 درصد رسیده است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی 24 درصد از ظرفیت تولید پتروشیمی خاورمیانه و حدود 2.4 درصد ظرفیت جهانی تولید این محصولات در اختیار ایران قرار دارد، بیان کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی نقش پتروشیمی‌ها پر رنگ تر شده است.



وی یا یادآوری اینکه در شرایط تحریم صنعت پتروشیمی ایران با کشورهای دوستی که از محدودیت‌ها کمتر تبعیت کنند همکاری بیشتری می‌کند، تبیین کرد: راه اندازی بزرگترین خط لوله انتقال اتیلن به صنعت پتروشیمی ایران اعتبار بیشتری بخشیده است.



اولادی در ادامه با اشاره به موافقت هیات دولت با برگزاری دهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی ایران، تاکید کرد: تاکنون حضور 36 شرکت بین‌المللی از 20 کشور جهان برای مشارکت در این گردهمایی صنعت پتروشیمی قطعی شده است.



مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به انجام 55 سخنرانی در حاشیه برگزاری این گردهمایی در دو سالن مجزا، گفت: شرکت‌های خارجی در زمینه‌های مختلف پتروشیمی همچون تکنولوژی، سرمایه‌گذاری، بازاریابی و تجارت حضور می یابند.



