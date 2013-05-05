کار عرضه شکر با نرخ مصوب در آبادان آغاز شد/هر کیلوگرم شکر 15 هزار ریال

یعقوب ایزد پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود 150 تن شکر با نرخ مصوب در بازار آبادان گفت: شکرها در سه واحد صنفی عمده فروش و 20 واحد صنفی خرده فروش عرضه می شود.



وی افزود: قیمت هر کیلو گرم شکر بر اساس نرخ مصوب 15 هزار ریال است که برای هر نفر یک کیسه سه کیلو و 400 گرمی با قیمت 50 هزار ریال در نظر گرفته شده است.



ایزدپناه اظهار کرد: خوشبختانه در بحث تامین شکر مشکلی وجود ندارد و در صورت نیاز به مقدار بیشتر این کار با سرعت انجام می گیرد.



سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت آبادان از فعالیت گشتهای مشترک بازرسی این اداره با تعزیرات حکومتی در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها و برخورد با متخلفان صنفی خبر داد و تصریح کرد: نظارت بر نحوه کار کرد واحدهای صنفی همچنان ادامه دارد.

