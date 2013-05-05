یعقوب ایزد پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود 150 تن شکر با نرخ مصوب در بازار آبادان گفت: شکرها در سه واحد صنفی عمده فروش و 20 واحد صنفی خرده فروش عرضه می شود.
وی افزود: قیمت هر کیلو گرم شکر بر اساس نرخ مصوب 15 هزار ریال است که برای هر نفر یک کیسه سه کیلو و 400 گرمی با قیمت 50 هزار ریال در نظر گرفته شده است.
ایزدپناه اظهار کرد: خوشبختانه در بحث تامین شکر مشکلی وجود ندارد و در صورت نیاز به مقدار بیشتر این کار با سرعت انجام می گیرد.
سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت آبادان از فعالیت گشتهای مشترک بازرسی این اداره با تعزیرات حکومتی در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها و برخورد با متخلفان صنفی خبر داد و تصریح کرد: نظارت بر نحوه کار کرد واحدهای صنفی همچنان ادامه دارد.
ایزد پناه:
کار عرضه شکر با نرخ مصوب در آبادان آغاز شد/هر کیلوگرم شکر 15 هزار ریال
آبادان – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت آبادان از آغاز کار عرضه 150 تن شکر با نرخ مصوب در آبادان خبر داد.
یعقوب ایزد پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود 150 تن شکر با نرخ مصوب در بازار آبادان گفت: شکرها در سه واحد صنفی عمده فروش و 20 واحد صنفی خرده فروش عرضه می شود.
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