انتخابات نقطه امیدی برای به اوج رساندن فتنه های دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست صبح یکشنبه در نشست روابط بین الملل در استانداری خوزستان با اشاره به دلایل سفر خود به استان خوزستان اظهار کرد: تنویر افکار عمومی و تشریح دیدگاههای سیاست کشورمان در داخل و خارج کشور از اساسی ترین راهبردهای وزارت خارجه است.



وی با اشاره به نقش افکار عمومی به منظور پیشبرد اهداف نظام گفت: کشوری که در مدیریت افکار عمومی موفق تر باشد در دستیابی به اهداف سیاسی نیز موفق خواهد بود.



مهمانپرست با بیان اینکه کشور ایران به دلیل شرایط خاص و موقعیت استراتژیک در طول سالیان گذشته به ویژه بعد از انقلاب اسلامی با هجمه های سنگین دشمنان نظام روبرو بوده، افزود: مهمترین هجمه ها که علیه کشور صورت گرفته جنگ نرم، جنگ تبلیغاتی و متهم کردن کشور به برخی اقدامات است.



وی سیاست های ایران هراسی و اسلام هراسی استکبار جهانی را نیز در این راستا عنوان کرد و گفت: با توجه به این موارد تنویر افکار عمومی دنیا و تشریح دیدگاه های رسمی کشور میان مردم دنیا و خصوصا منطقه از مهمترین راهبردهای وزارت امور خارجه کشور است و در این راستا باید تمام ارگانها و مجموعه های دولتی و غیر دولتی همکاری داشته باشند.



سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: از سویی در کنار فعالیتهای انجام شده برای تنویر افکار عمومی کشورهای خارجی، تشریح دیدگاه های سیاست خارجی برای مردم داخل کشور نیز ضروری است.



وی گفت: در این راستا برنامه هایی تدوین شده تا ضمن برگزاری جلسات مختلف در استانهای کشور و ارتباط مستقیم با دانشگاهیان و مردم نسبت به پاسخگویی به سوالات احتمالی اقدام شود.



مهمانپرست با بیان اشاره به ظرفیتهای و پتانسیلهای بالای موجود در استان خوزستان، اظهار کرد: در سالهای اخیر این ظرفتیها به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار گرفته و رشد قابل توجهی در بخش ها و شاخص های مختلف استان مشاهده شده است.



وی این رشد را با وجود شرایط بسیار سخت از لحاظ تحریم و فشار استکبار جهانی تحسین برانگیز دانست و گفت: اگر فشارها علیه کشور ما رفع شود می توان به جهش و پیشرفت بسیاری نائل شد.



سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت غلبه بر مشکلات و عدم تاثیرپذیری منفی از تحولات منطقه افزود: تهدیدهای صورت گرفته باید با تلاش و پشتکار به فرصت تبدیل شوند.



وی با تاکید براین موضوع که در حال حاضر ایران در مقطع بسیار حساس و تاریخی به سر می برد، گفت: از سویی بیداری اسلامی کشورها و استقلال قدرتها نوید همکاری های جدید منطقه با ایران را دارد.



مهمانپرست با بیان اینکه از دید مخالفان نظام تحولات منطقه و بیداری اسلامی ریشه در انقلاب اسلامی ایران و روحیه ایستادگی مردم دارد، گفت: به این ترتیب تحولات منطقه به شکل کاملا پیچیده ای به ملت ما ارتباط پیدا می کند.



وی تصریح کرد: ایجاد آشوب، فتنه، بی ثباتی و تلاش برای به هم زدن امنیت کشورهای منطقه از جمله سوریه حرکت هدفمندی است که زمینه را برای ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی فراهم می کند.

سخنگوی وزارت خارجه با تاکید براینکه این حرکات برای جلوگیری از ادامه حرکت بیداری اسلامی ایجاد می شود،گفت: نباید اجازه دهیم افراد ظالم و جنایتکار در این راه به اهداف خود برسند.



وی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان حماسه سیاسی حماسه اقتصادی اظهار کرد: دشمنان نظام با افزایش فشارها در پی ایجاد موجی از نارضایتی مردم هستند که در یکی از صحنه های سیاسی اجتماعی متبلور شود.



مهمانپرست با بیان اینکه انتخابات آتی تبدیل به نقطه امیدی برای دشمنان به منظور به اوج رساندن فتنه ها شده ، گفت: براین اساس با خلق حماسه سیاسی باید نمایشی از اقتدار ملی را شاهد باشیم.



وی افزود: حضور مردم در این انتخابات و نمایش وحدت، انسجام ملی، هوشیاری و اقتدارملی با توجه به فتنه های صورت گرفته علیه کشور و مجموعه تحولات بین المللی منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



سخنگوی وزارت خارجه با تاکید براین نکته که خلق حماسه سیاسی در انتخابات نشان دهنده این است که مردم از ارزشها دست نخواهند کشید و آرمانهای نظام را همچنان دنبال می کنند، اظهار کرد: این حضور به دشمنان نشان خواهد داد که با فشار علیه ملت ایران نمی توانند به نتیجه دلخواه خود برسند.



وی برمشارکت بیشترمردم درانتخابات پیش رو کشور تاکید کرد و گفت: این انتخابات باتوجه به شرایط کنونی حاکم برجامعه بین المللی و منطقه ، ازمهمترین حادثه سیاسی تاریخ کشور قلمداد می گردد.



مهمانپرست افزود: حضورپررنگ و مشارکت حداکثری مردم دراین رویداد سیاسی که حمایت های همه جانبه مردم ازنظام را به نمایش خواهد گذاشت ، باردیگرتوطئه های دشمنان را نقشه برآب خواهد کرد.



وی در بخش دیگر سخنان خود به ظرفیت‌ های موجود استان‌ های کشور اشاره کرد و گفت: هر یک از استان ‌های کشور ظرفیت ‌های قابل توجهی دارند و موقعیت آن ‌ها می‌تواند در راستای سرمایه گذاری منطقه‌ای تاثیرگذار باشد.



سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه خوزستان قطب کشاورزی کشور است و می ‌تواند در زمینه تامین غلات کشورهای شمال دریای خزر و شمال غرب آفریقا همچنین در زمینه‌های صادرات نفت و گاز نقش چشمگیری داشته باشد، گفت: آمادگی داریم توانایی ‌های استان را در کشورهای مختلف عرضه کنیم.



وی تصریح کرد: برای اینکه کشور به نقطه رشد خود برسد به دنبال شکل‌ گیری اقتصاد بدون نفت هستیم که در این راستا تقویت بخش خصوصی ضروری است.

