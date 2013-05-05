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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۳۳

شروع به کار رسمی کتابخانه عمومی دیجیتال آمریکا

شروع به کار رسمی کتابخانه عمومی دیجیتال آمریکا

مرکز اسناد دیجیتال آمریکا با گردآوری کتاب‌های تاریخی، اسناد تاریخی، عکس و تصویر در دسترس عموم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این مرکز که در کتابخانه عمومی دیجیتال آمریکا گردآمده اند، شامل بیش از 2 میلیون سند است.

این اسناد از اولین روزهای زندگی آمریکا تا کنون را دربر می‌گیرد و علاوه بر اسکن و دیجیتال کردن صدها هزار کتاب و سند تاریخی، یادداشت‌ها و تصاویر باارزشی از زندگی مردم این سرزمین را جمع‌آوری کرده است.

نقشه‌های تاریخی که نشان دهنده سرحدات ایالت‌های مختلف آمریکا در طول تاریخ است و علاوه بر آن مهم‌ترین منابع طبیعی را گردآوری کرده از دیگر اسناد ارایه شده در این مجموعه است. بسیاری از این اسناد به صورت نقاشی از قرن‌های پیش به جای مانده‌اند.

این آرشیو که از حدود دو سال پیش در دسترس بود، اکنون کار خود را تکمیل کرده و به صورت رایگان و آنلاین، اسناد گردآوری شده را در اختیار مردم قرار می‌دهد.

این موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی که با کمک مالی سازمان‌ها و موسسات خصوصی و دولتی کار خود را انجام داده، اسناد خود را نیز با تفاهم بین دانشگاه‌ها، مراکز ملی و موزه‌ها گرد آوری کرده است.

کد مطلب 2047479

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