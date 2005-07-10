گوي بلورين و 20 هزار دلاري جايزه كارلووي واري 40 به لهستان رسيد

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، "نيكيفور من" به كارگرداني كريشتف كراوس داستان دقيق زندگي يكي از نقاشان مشهور كشور لهستان به نام اپيفان دراونيك ملقب به نيكيفور كراينيكي است. كريشتينا فلدمن 80 ساله هم كه در اين فيلم نقش اول را عهده دار بود، جايزه بهترين بازيگر نقش اول مرد را گرفت. لوكا زينگارتي ديگر بازيگر مردي بود كه از سوي هيأت داوران براي بازي در فيلم ايتاليايي "به روشنايي بيا" به كارگرداني روبرتا فانزا جايزه بازيگري گرفت.

جايزه ويژه هيأت داوران به "ميز شام نوريكو" به كارگرداني سيون سونو از ژاپن تعلق گرفت. در بخش مسابقه بين الملل فيلم هاي مستند، جايزه نخست به فيلم هاي "خداي من" به كارگرداني گالينا آداموويچ از بلاروس و "استاميرا" به كارگرداني ماركوس پرادو از برزيل رسيد. مريل ايگرل از ايالات متحده نيز براي كارگرداني "رقص آتشين و ديوانه وار" جايزه ويژه هيأت داوران براي فيلم اول را گرفت. وويتك اسمارزوسكي از لهستان براي ساختن فيلم "عروسي" يكي ديگر از برندگان جايزه ويژه داوران بود.

در چهلمين دوره جشنواره فيلم كارلووي واري كه از يكم تا نهم ماه جاري ميلادي در كشور جمهوري چك برگزار شد، 242 فيلم بلند و 10 فيلم كوتاه به نمايش درآمد. از ايران هم فيلم "سيماي زني در دوردست" به كارگرداني علي مصفا در اين دوره شركت كرده بود كه نصيبي از جوايز نبرد. فيلمساز ايراني به همراه دو بازيگر اصلي فيلمش، همايون ارشادي و ليلا حاتمي، پس از نمايش "سيماي زني در دوردست" در بخش مسابقه در كنفرانس مطبوعاتي شركت كردند و به پرسش هاي حاضران پاسخ گفتند.



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