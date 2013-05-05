30 دلیل دادستانی برای رد دفاعیات متهمان/ مرتضوی هنوز فکر می کند دادستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح نیک بخت در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز شهود به دادگاه احضار شدند که آقای سالارکیا معاون وقت نظارت بر زندانهای دادستانی در جلسه امروز به عنوان شاهد صحبت کردند. وی از سوی رئیس دادگاه احضار شده بود.

وی ادامه داد: آقای مرتضوی هنوز فکر می کند که دادستان است و به راحتی حرفهای دیگران را در دادگاه قطع می کند. متاسفانه برخی نیز لایحه دفاعیه خود را قبل از ارائه در دادگاه به خوبی نمی خوانند.

این وکیل دادگستری در خصوص ادعاهای حیدری فر درباره صدور ادعانامه علیه متهمان گفت: کیفرخواست جدیدی صادر نشده است و نماینده دادستان 30 مورد از دلایل ارائه شده از سوی مرتضوی، حیدری فر و وکیل حداد را رد کرده است.

نیکبخت خاطرنشان کرد: از روند دادگاه راضی هستیم و خانواده های قربانیان زمانی که مسببان این موضوع برخورد شود به خواسته خود می رسند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم رضایت مرتضوی از روند دادگاه، گفت: به خاطر اینکه روند دادگاه طبق مزاج وی نمی باشد از روند دادگاه راضی نیست.