100 نفر از فرهنگیان بسیجی شهرستان بویراحمد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحيه بويراحمد ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: خداوند نخستين معلم است ومعلمان نقش و رسالتی همچون پيامبران بر عهده دارند.

سرهنگ محمد نصيرزاده افزود: پرورش و تعليم فرزندان جامعه و آماده سازي آنها براي آينده از وظايف ارزشمند وبزرگي است كه برعهده معلمان جامعه است.

وی بیان داشت: علم ودانش اندوزي دركنار بصيرت وآگاهي انسانها را درمسير سعادت قرار خواهد داد واين مهم وظيفه معلم است.

نصیر زاده افزود: بايد زمينه هاي پرورش چهره هاي مستعد براي ساختن انسانهايي متعهد وآگاه به زمان فراهم شود تا افرادي مانند شهيد مطهري دراختيار جامعه قرار بگيرد.

وی جنگ اقتصادي را آخرين حربه دشمنان برای ضربه به نظام دانست و اظهار داشت: ملت بصير وآگاه ايران با تبعيت از مقام معظم رهبري دربرابر تمامي دسيسه هاي دشمنان خواهند ايستاد.

مديركل آموزش وپرورش استان كهگيلويه وبويراحمد نیز در این مراسم گفت: شهيد مطهري دراوج تاريكيهاي دوران طاغوت متفكرانه به روشنگري جامعه پرداخت.

پرویز طاهری افزود: در اوج تاريكيهاي دوران طاغوت كه بسياري از زمينه هاي انحرافي بويژه براي قشرجوان ايجاد شده بود، شهيد مطهري عالمانه ومتفكرانه اين موارد رانقد كرد.

وی اظهار داشت: آثار ارزشمند شهيد مرتضي مطهري محدود به يك موضوع نيست و نگاه ایشان به همه مسائل، زيبا، عميق وموشكافانه است.

طاهری افزود: بصيرت، آگاهي به زمان، تدبر و روشني ایشان باعث شد منافقان كوردل تحمل وجودش را نداشته باشند وايشان رابه شهادت برسانند.

وي افزود: تبیین شخصيت استاد شهيد مرتضي مطهري وآثار ايشان براي دانش آموزان توسط مديران، مربيان ومتوليان تعليم و تربيت ضروری است.