به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات فن‌آوری و کسب و کار شهرکرد، ظهر امروز یکشنبه در شهرک صنعتی شهرکرد با حضور استاندار، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی، معاون عمرانی استانداری، معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و جمعی دیگر از مسئولان چهار محال و بختیاری افتتاح شد.



معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: یکی از هدف‌های راه‌اندازی مرکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرکرد استقرار یافتن نمایندگان دانشگاه جامع علمی کاربردی و ارتباط دادن کارهای پژوهشی در این حوزه است.



مریم کریمی اظهار داشت: هشت هزارو 900 میلیون ریال اعتباری بوده است که برای راه‌اندازی مرکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرکرد هزینه شده است.



وی اذعان داشت: در این مرکز خدمات 17 دفتر وجود دارد و اشتغال زایی آن 72 نفر بوده است.



کریمی یادآور شد: از سال 89 شروع به ساختن این مرکز شده و استقرار مرکز مشاوره و ارتباط تنگاتنگ با صنعت و دانشگاه از مهم ترین اهداف این مرکز است.