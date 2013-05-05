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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۵۵

مرکز خدمات فن‌آوری کسب و کار در شهرکرد افتتاح شد

مرکز خدمات فن‌آوری کسب و کار در شهرکرد افتتاح شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مرکز خدمات فن‌آوری و کسب و کار شهرکرد در شهرک صنعتی شهرکرد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات فن‌آوری و کسب و کار شهرکرد، ظهر امروز یکشنبه در شهرک صنعتی شهرکرد با حضور استاندار، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی، معاون عمرانی استانداری، معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و جمعی دیگر از مسئولان چهار محال و بختیاری افتتاح شد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: یکی از هدف‌های راه‌اندازی مرکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرکرد استقرار یافتن نمایندگان دانشگاه جامع علمی کاربردی و ارتباط دادن کارهای پژوهشی در این حوزه است.

مریم کریمی اظهار داشت: هشت هزارو 900 میلیون ریال اعتباری بوده است که برای راه‌اندازی مرکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرکرد هزینه شده است.

وی اذعان داشت: در این مرکز خدمات 17 دفتر وجود دارد و اشتغال زایی آن 72 نفر بوده است.

کریمی یادآور شد: از سال 89 شروع به ساختن این مرکز شده و استقرار مرکز مشاوره و ارتباط تنگاتنگ با صنعت و دانشگاه از مهم ترین اهداف این مرکز است.

کد مطلب 2047746

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