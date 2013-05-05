فعالان فرهنگی و رسانه ای بهارستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان همایشی با عنوان تبیین گفتمان هنر انقلاب اسلامی ایران در این شهرستان برگزار و با استقبال بی نظیر اصحاب فرهنگ و رسانه و دیگر اقشار فرهنگی مواجه شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان ظهر امروز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید اهل قلم سید مرتضی آوینی اظهار داشت: شهید آوینی آثار بسیار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته که پس از گذشت سالها از شهادت آن مرد آسمانی آثار وی مورد بهره برداری اساتید دانشگاهی و دیگر اقشار قرار می گیرد.

حجت الاسلام پرویز قلی زاده بر لزوم برقراری ارتباط نسل سوم انقلاب با هنر متعالی در سطح جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: باید حلقه های اتصال نسلهای سوم انقلاب با هنر متعالی و برجسته این مرز و بوم مستحکم تر شود تا دشمن که امروزه جوانان ارزشی ما را مورد هدف قرار داده نتواند آنان را از مسیر اصلی و ارزشی باز دارند.

وی ادامه داد: امروز متولیان فرهنگی در سطوح مختلف باید مسئولانه وارد عمل شوند و نگذارند که غرب بواسطه امکانات ماهواره ای و رسانه ای خود جوانان انقلابی و ارزشی ما را به مسیر انحرافی بکشد.

قلی زاده، نقش رسانه را در مقابله با تهاجم بی امان دشمن مهم توصیف کرد و افزود: خبرنگاران و فعالان فرهنگی و رسانه ای در همه حوزه ها می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند و اجازه ندهند که دشمن با القای برخی اخبار کاذب ذهن مردم بویژه قشر جوان را به خود معطوف کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان ضمن قدردانی از خبرنگاران در این شهرستان نیز گفت: برغم همه محدودیتها و کمبود برخی اطلاعات فرهنگی، خوشبختانه خبرنگاران حاضر در این شهرستان در عرصه های مختلفی نقش پررنگی از خود نشان دادند.

این مسئول از فعالین فرهنگی و رسانه ای به عنوان فعالترین خبرنگاران در عرصه های مختلفی یاد و اضافه کرد: حضور به موقع خبرنگاران و فعالان فرهنگی و رسانه ای در مناسبت ها و اعیاد مختلف نشان از احساس مسئولیت آنها نسبت به رسالت خطیر اطلاع رسانی است که تاکنون حاصل این حضور خروجی بسیار ارزشمندی را در سطح استان و کشور داشته است.