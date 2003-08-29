13 نظامي آمريكايي در شمال پايتخت عراق كشته و يا زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه الجزيره ، سرهنگ ويليام آدامسون گفت : مردان مسلح ناشناس به سوي كارواني متشكل از 6 خودروي زرهي و نفربر آمريكايي، گلوله هاي آرپي چي شليك كردند كه طي آن دو نظامي آمريكايي كشته و سه تن ديگر زخمي شدند.

خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از شاهدان گزارش داد : 8 نظامي آمريكايي امروز جمعه در مركز شهر الرمادي در 100 كيلومتري بغداد زخمي شدند .

به گفته آنها مردان مسلح در اين حمله از گلوله هاي آرپي چي استفاده كردند.

ساكنان الرمادي اعلام كردند بر اثر انفجار بمب در مسير دو خودروي زرهي آمريكا در مركز الرمادي ، يكي از آن دو به طور كامل منهدم شد و خسارت سنگيني به خودروي ديگر وارد شد .

به گفته شاهدان هليكوپترهاي جنگي آمريكا بلافاصله بر فراز منطقه به پرواز درآمدند و نظاميان آمريكايي نيز مجروحان و خودروي نظامي منهدم شده را از محل حادثه منتقل كردند.

