توجه به منویات رهبری باید برای همه در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی و تبیین راهکارهای کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان دماوند پیش از ظهر یکشنبه با حضور علی اکبر فدایی مدیرکل سیاسی استانداری تهران، سعید افشار نادری فرماندار شهرستان دماوند، محمدحسین شفیق مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری تهران و دیگر مسئولان در سالن اجتماعات فرمانداری دماوند برگزار شد.

علی اکبر فدایی در این نشست گفت: به فرموده مقام معظم رهبری انتخابات مظهر حماسه سیاسی، اقتدار نظام اسلامی و آبروی نظام است، پس باید با حضور گسترده خود در صحنه این آبرو را که به برکت خون پاک شهدای انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی ریخته شده است، حفظ کنیم.

وی افزود: آنچه امروز می تواند برای مردم ایران از اولویتها باشد، توجه به فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری است تا سرلوحه کار قرار گیرد.

نقش ولایت فقیه ارزشمند و نعمتی ماندگار است

مدیرکل امور سیاسی انتظامی استانداری تهران بیان داشت: نقش ولایت فقیه ارزشمند و نعمتی ماندگار است و امروز کشورهای مسلمان جهان چشم به ایران اسلامی دوخته اند.

وی اضافه کرد: پس در انتخابات پیش رو انشاءالله با شکرگزاری به درگاه الهی به واسطه نعمتی چون ولایت فقیه، توطئه های دشمن را خنثی و پرشور تر از گذشته به میدان خواهیم آمد.

فدایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: شهرستانهای دماوند و فیروزکوه با توجه به مجاور بودن دو محور ترانزیتی به سوی شمال کشور، ظرفیت مطلوبی را در بخش اطلاع رسانی و تبلیغات دارند که می توان از این ظرفیت در راستای آگاه سازی بیشتر مردم بهره برد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران نیز در این نشست گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند انتخابات امسال یکی از مهم ترین انتخابات است که با توجه به سه انتخاباتی شدن شهرستانهای دماوند و فیروزکوه این مهم باید به طور ویژه در این شهرستانها مورد توجه قرار گیرد.

افتخار مرم ایران این است که سرباز نظام جمهوری اسلامی هستند

محمدحسین شفیق افزود: تبیین فرمایشات گوهر بار و اندیشمندانه رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات بسیار مهم است و امروز افتخار مرم ایران این است که سرباز این نظام مقدس هستند و شایسته است با تبیین و انعکاس اندیشه های رهبر انقلاب، مردم را آگاه کنیم.

وی عنوان داشت: امید بخشی به مردم و پرهیز از سیاه نمایی یکی از مهم ترین محورهای فرمایشات رهبر معظم انقلاب است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران ادامه داد: ایران اسلامی در شرایطی به سر می برد که دشمن با توطئه ها و دسیسه ها سعی دارد این نظام و آرمان های آن را تضعیف کند، ولی ملت ایران با حضور همیشگی خود در صحنه همواره توطئه های آنان را خنثی کرده که سرلوحه قرار دادن فرمایشات رهبری ما را از هر دسیسه ای باز می دارد.

وی تشکیل تیمهای خبری و وحدت رویه در اطلاع رسانی در سطح شهرستان را از مهم ترین ارکان اطلاع رسانی و تبلیغات در ایام انتخابات خواند و تأکید کرد: انتخابات را خود مردم برگزار می کنند، حضور در جلسات مختلف با ورزشکاران، هنرمندان، پیشکسوتان در عرصه های علمی، فرهنگی، هنری، حضور در جمع دانشجویان و دیگر اقشار جامعه می تواند در آگاه سازی مردم و تبیین اندیشه های ولایت فقیه مؤثر باشد.