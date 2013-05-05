دانشجویان باید در مسیر اندیشه های شهدا حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رجب رحمانی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان استاد مطهری را اولین شهید فرهنگی بعد از انقلاب دانست و اظهارداشت: در این برهه از زمان که دشمنان نظام برای به انحراف کشیدن جوانان و اشاعه سکولاریسم از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند برای مقابله با این دسیسه ها به مطهری ها و افکار بزرگ این شهدا نیاز داریم.

وی افزود: شهید مطهری برای حفظ ارزش ها و مبانی اسلامی تلاش های فراوانی کرد و جان خود را در این راه هدیه کرد از این رو راه ایشان باید مبنای راه کشور و ملت بزرگ ایران باشد و وظیفه ما این است که ادامه دهنده راه ایشان و شهدا و گوش به فرمان ولایت مطلقه فقیه باشیم.

رحمانی یادآورشد: اگر دانشجویان، استادان و دانشگاهیان در این مسیر حرکت کنند می توانیم امیدوار باشیم که تحولات زیادی را شاهد خواهیم بود و اگر این گونه نباشد به کشور و نظام لطمه وارد خواهد شد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی به راه اندازی واحد تاکستان و حمایتهای مردمی در تداوم حرکت این واحد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی این مرکز بزرگ علمی همه مسئولین و مردم تلاشهای زیادی انجام دادند و امروز شاهد به ثمر نشستن آن تلاشها و حمایتها هستیم هرچند در مقطعی این واحد از مسیر اصلی خود خارج و منحرف شد اما نباید بگذاریم این اتفاقات دوباره تکرار شود.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان از نظر علمی، پژوهشی و فرهنگی تقویت شود و راه اندازی هیئت امنای استانی می تواند با توجه ویژه به واحدهای شهرستانی نتایج خوبی داشته باشد.

رجب رحمانی در پایان با اشاره به اینکه این دانشگاه متعلق به نظام و مردم است گفت: پیگیر راه اندازی 31 رشته تحصیلی و رشته های فنی و کاربردی و واحد علوم تحقیقات هستیم و تلاش می کنیم تا واحد تاکستان همواره در کشور مطرح باشد.