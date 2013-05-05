اعزام 16 هزار زائر خراسان جنوبی به عتبات/ استقبال مردم لازمه پرواز مستقیم از طبس به عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی بعد از ظهر یکشنبه درجمع کارگزاران حج و زیارت استان خراسان جنوبی گفت: امکان پرواز مستقیم از فرودگاه طبس به عتبات عالیات وجود دارد مشروط به اینکه هر هفته 120 نفر زائر داشته باشد .

وی گفت: استان خراسان جنوبی مفتخر است در بین سایراستانهای کشور بیشترین زائر را داشته است.

نوفرستی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 16 هزار زائر به عتبات عالیات اعزام شده اند، ادامه داد: هشت هزارنفر زائر به عمره مفرده و حدود 900 نفر به حج تمتع اعزام شده اند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی افزود: استان خراسان جنوبی به لحاظ طی مسافت نیز بیشترین مسافت را به عتبات عالیات دارد که مسافت دو هزار و 250 کیلومتری به سمت نجف اشرف وظایف را دوچندان کرده است.

وی یکی دیگر از افتخارات استان خراسان جنوبی را خدمات رسانی به زائرین حج در مکه و مدینه برشمرد و افزود: در حال حاضر تنها پنج استان این افتخار را دارند که در مکه مکرمه و مدینه منوره به صورت مستقیم به زائرین بیت الله الحرام خدمات رسانی کنند.

امام جمعه طبس نیز در این جلسه گفت: کسانی که دست اندرکار برگزاری حج هستند باید توجه داشته باشند که حج ابراهیمی پر رنگ تر برگزار شود.

حجت الاسلام مهاجریان افزود: با توجه به گستردگی شهرستان طبس یکی از درخواستهایی که می طلبد مدیران حج و زیارت استان به آن توجه داشته باشند کمبود نیروی مدیریتی زیارتی است که رفع آن در جهت رفع مشکلات زائرین تاثیر خواهد داشت.

معاون استاندار و فرماندار طبس نیز تاکید کرد: با توجه به اینکه شهرستان طبس به میقات الرضا شهرت دارد و مکانی برای ورود زائرین امام هشتم به استان خراسان جنوبی است می طلبد تا توجه بیشتری به این شهرستان مذهبی شود.

احمد طالبیان مقدم از اختصاص یک کاروان به زائرین حج تمتع در سال جاری خبر داد و افزود: در استان خراسان جنوبی 7 کاروان تمتع به تعداد 700 نفر اعزام خواهند شد.

وی همچنین درخصوص امکان پرواز مستقیم از طبس به عتبات عالیات تاکید کرد و بیان داشت: چنانچه طبس هر هفته 120 نفر زایر داشته باشد میتوانیم پیگیری کنیم که پروازهای زیارتی از طبس انجام شود.

وی همچنین عنوان کرد: گستردگی شهرسان طبس می طلبد تا نمایندگی در بخش های عشق آباد و دیهوک را ه اندازی شود تا به صورت شبکه ای کار زائرین در بخش های شهرستان طبس انجام شود.