تیم ملی کیک بوکسینگ ایران با درخشش آذربایجان شرقی قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ جام "صلح و دوستی" با شركت سه تيم داخلي و پنج تيم خارجي روسيه، تركيه، افغانستان، گرجستان، جمهوري آذربايجان به میزبانی اردبیل برگزار شد.

این رقابتها در دو رده سني جوانان و بزرگسالان و در دو استايل مبارزاتي بادي كنتاكت و كي وان رولز به مدت دو روز در سالن 6000 نفري حسین رضازاده اردبيل برگزار شد.

در اين دوره از رقابت ها هشت بازيكن تيم منتخب پاور كيك بوكسينگ آذربايجان شرقي به نمايندگي از استان در قالب تیم ملی حضور داشتند كه در نهايت حجت بي درفش و اصغر سليمي صاحب گردن آويز طلا شدند و نويد نوري مدال برنز دريافت كرد.

وحید پاکزاد دیگر قهرمان این رشته ورزشی از آذربایجان شرقی نیز به عنوان یکی از ورزشکاران تیم ملی در این مسابقات شرکت کرده بود که توانست با غلبه بر حريفي از گرجستان صاحب كمربند حرفه اي بهترينِِ بهترين هاي مسابقات بين المللي كيك بوكسينگ شده و همچنین قهرمان اولین دوره مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ جام "صلح و دوستی" شود.

پاکزاد با اشاره به قهرمانی تیم ایران در این مسابقات اظهار کرد: پس از انجام مسابقات مختلف و نتایج انفرادی که به دست آمد، در نهایت تیم ملی الف کشورمان توانست در هر دو بخش جوانان و بزرگسالان و با کسب 9 مدال طلا به مقام قهرمانی دست یابد.

وی افزود: خوشبختانه ورزشکاران ایران در این دوره با انجام مسابقاتی بسیار خوب و کسب نتایجی درخشان، در بخش جوانان چهار مدال طلا و در بخش بزرگسالان موفق به کسب پنج مدال طلا شدند تا این قهرمانی ارزشمند به نام کشورمان ثبت شود.

این قهرمان خوش نام کیک بوکسینگ استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه تیم های خارجی حاضر در این مسابقات از سطح فنی بسیار خوبی برخوردار بودند و ورزشکاران ما را به محک جدی کشیدند، گفت: پس از تیم ملی ایران الف که قهرمان شد، دو تیم خارجی عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند و این نشان داد که تیم های خارجی برای کسب عنوان و با تمام توان در این رقابتهای مهم حضور یافته بودند.

وی ادامه داد: تیم جمهوری آذربایجان با کسب یک طلا در بخش جوانان و یک طلا در بخش بزرگسالان به مقام دوم رسید و تیم ملی گرجستان نیز با کسب یک مدال طلا در بخش بزرگسالان به رتبه سومی این دوره از رقابت ها دست یافت.

پاکزاد که سابقه قهرمانی ها مختلف داخلی و بین المللی را در کارنامه درخشان خود دارد، اظهار داشت: حضور تیم های روسيه ، آذربایجان و ترکیه به عنوان کشورهای صاحب نام و قوی در این رقابت ها، بار فني اولین دوره مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ جام "صلح و دوستی" را چند برابر كرده بود اما با این وجود تیم ملی کشورمان بار دیگر قدرت خود را به رخ حریفان کشید و با اقتدار قهرمان شد.

وی ادامه داد: ورزشکاران ایرانی در این رقابت ها با حضور حریفانی بسیار قدر به صورت جدی محک خوردند و عیار کارشان به کادر فنی تیم ملی مشخص شد، کما اینکه مربیان تیم ملی نیز از کیفیت این بازی ها در آستانه بازي های جهانی ابراز رضایت داشتند.

گفتنی است کیک بوکسینگ یکی از رشته های ورزشی رزمی است که عناوین و افتخارات زیادی را نصیب ورزش استان آذربایجان شرقی کرده است و در این بین چند عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی و حتی رقابتهای آزاد اروپا به چشم می خورد.