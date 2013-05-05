ساوجبلاغ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام آماده می شود

ابوالقاسم پاليزگير در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه بيست و چهارمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی ساوجبلاغ در برپایی این مراسم نهایت تلاش خود را معطوف این مراسم کنند.



وي گفت: نهادهای مرتبط با مدیریت این ستاد باید شرایط را برای حضور مردم در مراسم سالگرد ارتحال امام فراهم کنند.

پالیزگیر از برگزاری نخستین نشست هماهنگی برنامه های سالروز رحلت امام خبر داد و با بیان اینکه همگان باید در برگزاری باشکوه این مراسم تلاش کنند، ادامه داد: پاسداشت این روز وظیفه همگان است و همه باید برای این مهم تلاش مضاعفی داشته باشند.



وی افزود: مسئولان کمیته‌های ستاد ارتحال امام خمینی (ره) باید به بهترین نحو ممکن نسبت به هر چه باشکوهتر برگزار شدن برنامه‌های این ستاد تلاش کرده و در این از هیچ تلاشی دریغ نکنند.



معاون سیاسی و انتظامی فرماندار ساوجبلاغ تاکید کرد: اعزام زائران به حرم مطهر و ملکوتی امام راحل در دستور کار مسئولان ستاد اين شهرستان قرار گیرد.



وي با تاکید بر به کارگیری ظرفیت و توانمندی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: دستگاه اجرایی باید تمام توان خود را صرف برگزاری باشکوه مراسم‌های ویژه سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل کنند.



اعزام زائران به مرقد امام راحل، برپایی نمایشگاه‌های کتاب، توزیع بروشور و جزوه زندگینامه امام راحل از جمله برنامه هایی است که ویژه رحلت امام در این شهرستان پیش بینی شده است و پالیزگیر برشمرد.

