لازمه حضور سیاسی زنان در جامعه وقار و عفت است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت مقام شامخ معلم و استاد شهید علامه مرتضی مطهری وروز ولادت بانوی عالم حضرت زهرا(ص)، مراسم گرامیداشت روز معلم و زن با حضور حسن پور رئیس واحد، سردار افشار قائم مقام وزیر کشور، موسوی فرماندار قدس و دیگر مسئولان در دانشگاه آزاد قدس برگزار شد.

در این مراسم که بعدازظهر امروز برگزار شد، سردار افشار با اشاره به فرا رسیدن ولادت حضرت زهرا(س) اظهار داشت: زندگی حضرت زهرا(س) درسی نه فقط برای زنان ما بلکه همه آنها که به دنبال انجام تکالیف شرعی و سعادت بشر هستند، است.

وی افزود: البته یک ویژگی که برای زنان می شود گفت حضور اجتماعی و سیاسی با وقار و عفت و حیاء زنانه است، تاریخ گذشته بیانگر این افراط و تفریط هاست نه فقط ایران اسلامی بلکه در منطقه کشورهای عربی حتی در اروپا ما شاهد این افراط وتفریط ها هستیم.

این مسئول عنوان کرد: حضرت امام(ره) به عنوان رهبر همیشه در صحنه حضور و به مردم اعتماد داشتند که مسئولان باید درس بگیرند این نکات بسیار کلیدی است باید در ابعاد مختلف درباره آنها صحبت کرد و به جوانان انتقال داد.

در ادامه این مراسم رئیس دانشگاه آزاد قدس با تبریک فرا رسیدن سالروز میلاد فرخنده حضرت زهرا(س) اظهار داشت: بی تردید معتبر ترین و مستندترین منابع، قرآن و سنت است رجوع به آیات نورانی قرآن و احادیث و کلام معصومین بی تردید آخرین حرف رامی زند هیچ تردیدی و شبه در این مسئله وجود ندارد، در واقع انسان وقتی که به آیه 1تا 5 سوره علق توجه می کند هم تعریف معلم را متوجه می شود و هم مقام علم را درک می کند.

حسن پور درویشی یادآور شد: خداوند می فرماید علم و دانش علت کلی همه آفرینش ها است که در این زمینه رسالت معلمان و اساتید دانشگاه بسیار سنگین است.

وی در ادامه افزود: مهترین نقش معلم در روزگار امروز که به شدت به آن نیاز داریم چه در دانشگاه و مدارس و جامعه و قسمتهای مختلف کشور نقش اصلاح اندیشه و نقش تولید فکر و چگونه فکر کردن است.

این مسئول با اشاره به اینکه مدیرانی پشت میز نشین هستند که فکر می کنند یک کشور را می توانند در پشت میز اداره کرد، گفت: اینطور نیست باید مدیران مسائل را از نزدیک بسنجند و مدیریت در صحنه داشته باشند.

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