ميرولد گزينه اصلي مديرعاملي استقلال است / از بازگشت قريب نااميد شديم/ قلعه نويي مي ماند اما وضعيت معاونين مشخص نيست

دكترعلي آقامحمدي عضوهيات مديره باشگاه استقلال تهران درگفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود : با توجه به اعلام نظرقطعي دكتر قريب براي عدم بازگشت به استقلال هيات مديره باشگاه تصميم گرفت تا فرد ديگري را براي اين منظورانتخاب نمايد كه دراين ميان گزينه اصلي ما دكترمحمد كاظم ميرولد است كه صحبتهايي را نيز با وي براي پذيرش اين مسوليت آغاز كرده ايم كه اميدواريم بزودي به نتيجه برسد.

وي ادامه داد :‌ درخصوص ايشان اجماع خوبي درهيات مديره وجود دارد و اگر ايشان قبول مسووليت نمايند بزودي كار خود را آغاز خواهند كرد تا باشگاه بتواند با توجه به شرايط و موقعيت زماني براي فصل آينده با قدرت بيشتري عمل نمايد.

آقامحمدي درپاسخ به اين سوال كه در صورت عدم پذيرش ميرولد چه گزينه هايي در دست برسي قرار دارند گفت :‌ همانطور كه گفتم گزينه اصلي ما آقاي ميرولد هستند و بحث با ايشان براي قبول مسووليت ادامه دارد اما در صورت قبول نكردن وي بدنبال گزينه هاي ديگر خواهيم رفت كه اميدوارم به اين مشكل برنخوريم و بتوانيم مديرعامل باشگاه را بزودي معرفي كنيم.

عضوهيات مديره باشگاه استقلال با رد اعلام ضرب العجل از سوي سازمان تربيت بدني براي تعيين مديرعامل باشگاه اظهار داشت: ‌دراين زمينه هيات مديره با اختيار تام تصميم گيري خواهد كرد و سازمان فشاري برما نداشته است و اميدوارم در اين هفته بتوانيم كار را به نتيجه برسانيم. ضمن اينكه لازم است اين نكته را نيز يادآوري نمايم كه در خصوص آقاي ميرولد تمام اعضاء هيات مديره اتفاق نظر دارند و اختلافي از اين جهت نيست.

آقامحمدي در خصوص تغييرات احتمالي در سطح باشگاه در صورت خضور ميرولد به عنوان مديرعامل اظهارداشت :‌ تمامي اعضاء‌هيات مديره بر ادامه همكاري قلعه نويي اصرار دارند اما در خصوص معاونين باشگاه اين مديرعامل است كه تصميم گيري خواهد كرد و از حوزه اختيارات ايشان است كه همكاران خود را برگزيند.

وي درپايان گفت :‌ واقعا از اينكه دكتر قريب از ادامه همكاري با باشگاه انصراف دادند متاسفيم و بايد دراينجا اعلام كنم كه تمامي اعضاء هيات مديره بر ماندن ايشان اصرار داشتند اما متاسفانه وي بر رفتن اصرارداشت كه ما نيز براي اينكه روند باشگاه با توجه به فرصت باقي مانده براي آماده سازي تيم براي فصل آينده داريم مجبور به انتخاب مديرعامل ديگري شديم.